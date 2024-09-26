«Думаю, сегодня на работе заночую»: улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки — где проехать сложнее всего

Так, огромная пробка растянулась от станции метро Заельцовская и вплоть до храма Михаила Архангела на улице Большевистской. На левом берегу затор образовался на улице Ватутина и на съезде с Бугринского моста. В целом ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов.