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Улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки

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Дороги и транспорт «Думаю, сегодня на работе заночую»: улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки — где проехать сложнее всего

«Думаю, сегодня на работе заночую»: улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки — где проехать сложнее всего

Затор образовался на обоих берегах мегаполиса

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16 комментариев

Ситуацию на дорогах усугубили ремонт и ДТП

Новосибирск вечером 26 сентября сковали многокилометровые пробки. Судя по данным 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.

Так, огромная пробка растянулась от станции метро Заельцовская и вплоть до храма Михаила Архангела на улице Большевистской. На левом берегу затор образовался на улице Ватутина и на съезде с Бугринского моста. В целом ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов.

Ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов

Отметим, что Димитровский и Октябрьский мосты также сковали пробки. Ситуацию усугубляет проходящий там ремонт.

Водители в комментариях делятся своим негодованием из-за дорожной обстановки.

— Что происходит с этим городом? — задается вопросом Максим Гараганов.

— Давайте челлендж — неделю добираться на работу на общественном транспорте, — предложил Андрей Клещенев.

— Думаю, сегодня на работе заночую, — отметила Марина Степнова.

— Дорог нет, а пробки есть. Чудеса, — отметил Виктор Марков.

Ранее огромная пробка собралась из-за ДТП на площади Труда.

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Комментарии
16
Татьяна 53
47 минут
Это ещё не снег и гололёд, крепитесь.
styil
20 минут
искать причины, виновников, считать миллиарды, попиленные на "организации/улучшении/безопасности" движения никому в голову не придёт?
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