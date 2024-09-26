«Думаю, сегодня на работе заночую»: улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки — где проехать сложнее всего

Новосибирск вечером 26 сентября сковали многокилометровые пробки. Судя по данным 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.
Так, огромная пробка растянулась от станции метро Заельцовская и вплоть до храма Михаила Архангела на улице Большевистской. На левом берегу затор образовался на улице Ватутина и на съезде с Бугринского моста. В целом ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов.
Отметим, что Димитровский и Октябрьский мосты также сковали пробки. Ситуацию усугубляет проходящий там ремонт.
Водители в комментариях делятся своим негодованием из-за дорожной обстановки.
— Что происходит с этим городом? — задается вопросом Максим Гараганов.
— Давайте челлендж — неделю добираться на работу на общественном транспорте, — предложил Андрей Клещенев.
— Думаю, сегодня на работе заночую, — отметила Марина Степнова.
— Дорог нет, а пробки есть. Чудеса, — отметил Виктор Марков.