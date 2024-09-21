Залезла в Lexus и побила водителя: сибирячка устроила разборки на площади Ленина — видео

Ссора автомобилистов попала на видео Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Сибирячка устроила разборки на площади Ленина. Девушка вышла из попутного автомобиля и решила избить водителя соседней машины.

Видео скандала опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», судя по кадрам агрессивно настроенная девушка вышла из своей машины и направилась к автомобилю Lexus, стоящему рядом на светофоре. Сибирячка сначала открыла дверь, после залезла в машину и несколько раз ударила водителя. В конце девушка захлопнула дверь и пнула автомобиль.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По данным НГС Lexus зарегистрирован на 28-летнюю Кристину К. Была ли девушка в момент разборок за рулем — неизвестно, она не ответила на звонок журналиста.