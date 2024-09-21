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Дороги и транспорт Залезла в Lexus и побила водителя: сибирячка устроила разборки на площади Ленина — видео

Залезла в Lexus и побила водителя: сибирячка устроила разборки на площади Ленина — видео

Девушка вышла из попутной машины

2 145
28 комментариев

Ссора автомобилистов попала на видео

Сибирячка устроила разборки на площади Ленина. Девушка вышла из попутного автомобиля и решила избить водителя соседней машины.

Видео скандала опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», судя по кадрам агрессивно настроенная девушка вышла из своей машины и направилась к автомобилю Lexus, стоящему рядом на светофоре. Сибирячка сначала открыла дверь, после залезла в машину и несколько раз ударила водителя. В конце девушка захлопнула дверь и пнула автомобиль.

По данным НГС Lexus зарегистрирован на 28-летнюю Кристину К. Была ли девушка в момент разборок за рулем — неизвестно, она не ответила на звонок журналиста.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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Недавно в фитнес-клубе Xfit на улице Кирова на женщину напала агрессивная посетительница, в результате чего пострадавшая получила травму и обратилась в полицию.

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Комментарии
28
Татьяна 53
56 минут
Это была соперница
mr.Mister.
55 минут
Да бабские разборки... Просто одна более успешная а другая на старом пруле! Был бы мужик она после таких приколов в багажнике поехала бы.
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