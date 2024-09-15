Мочищенское шоссе, Челюскинцев, Титова: какие дороги и где в Новосибирске отремонтируют до конца года — список из 70 пунктов

В планах на 2024 год было отремонтировать более 70 дорог в Новосибирске. На некоторых объектах работы уже завершены, а на некоторых еще идут. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии города.
Работы, согласно заявлению властей, ведутся как по национальным, так и по муниципальным программам. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году был запланирован ремонт следующих объектов:
Улица Гоголя на участке от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажная;
Улица Авиастроителей на участке от улицы Трикотажная до улицы Учительская;
Улица Урицкого – полностью;
Улица Дачная на участке от улицы Дуси Ковальчук до улицы Дмитрия Донского;
Улица 25 лет Октября на участке от улицы Авиастроителей до улицы Народная;
Улица Учительская от улицы Объединения в направлении улицы Александра Невского;
Улица Тюленина на участке от улицы Родники до улицы Гребенщикова;
Улица Автогенная от улицы Кирова до улицы Никитина – участками;
Улица Воинская на участке от улицы Гурьевская до улицы Бориса Богаткова;
Улица Героев Революции;
Улица Балтийская на участке от Бердского шоссе до улицы Шлюзовая;
Улица Демьяна Бедного на участке от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ипподромская;
Улица Писарева на участке от улицы Железнодорожная до улицы Ипподромская;
Улица Выборная на участке от улицы Кирова до улицы Кленовая.
На данный момент, отмечают в мэрии, введено в эксплуатацию 6 объектов, запланирована приемка 4 объектов, 4 объекта находятся в высокой степени готовности.
В рамках муниципальной программы запланирован ремонт 60 объектов – ремонт покрытия проезжей части. 37 объектов отремонтируют за счет областного бюджета, 23 объекта – за счёт бюджета города. Вот их список:
За счет областного бюджета:
Улица Есенина на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Никитина;
Улица Северная на участке от улицы Жуковского до Красного проспекта;
Улица Краузе от улицы Кедровая до дома № 17 к. 1, 4. улицы Маяковского;
Улица Одоевского;
Улица Молодости;
Улица Героев Труда на участке от проспекта Строителей до улицы Российская;
Улица Кутателадзе;
улица Рассветная на участке от улицы Тайгинская до улицы Курчатова;
Улица Курчатова на участке от кольца до улицы Рассветная, от кольца до улицы Краузе;
Улица Красных зорь на участке от улицы Краузе до улицы Тайгинская;
Улица Кирова на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Выборная;
Улица Выборная на участке от улицы Кленовая до ТЭЦ-5;
Улица Достоевского на участке от улицы Советская до улицы Мичурина;
Улица Коминтерна;
Улица Щетинкина на участке от улицы Революции до улицы Урицкого;
Улица Депутатская на участке от улицы Революции до улицы Урицкого;
Улица Дмитрия Шамшурина;
Улица Комсомольская;
Улица Тюменская на участке от улицы Аникина до улицы Комсомольская;
Улица Зорге на участке от улицы Громова до ООТ «Полевая»;
Улица Телевизионная на участке от улицы Вертковская до улицы Немировича-Данченко;
Улица Аникина на участке от улицы Мира до улицы Тюменская и на участке от улицы Обогатительная до улицы Саввы Кожевникова;
Улица Серафимовича на участке от улицы Плахотиого до улицы Вертковская;
Улица Римского-Корсакова на участке от улицы Пархоменко до улицы Немировича-Данченко;
Улица Костычева на участке от улицы Плахотиого до улицы Немировича – Данченко;
Улица Демьяновская;
Улица Титова на участке от улицы Троллейная до улицы Бийская;
Улица Плахотиого на участке от улицы Троллейная до улицы Станиславского;
Улица Тихвинская на участке от улицы Титова до улицы Вертковская;
Улица Пролетарская;
Улица Панфиловцев на участке от улицы Дунайская до улицы Никитина;
Улица Семьи Шамшиных на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя и на участке от улицы Фрунзе до улицы Коммунистическая;
Улица Крылова на участке от улицы Советская до улицы Ипподромская;
Улица Лермонтова на участке от улицы Мичурина до улицы Семьи Шамшиных;
Улица Ольги Жилиной;
Улица Ядринцевская на участке от улицы Семьи Шамшиных до Потанинского переулка.
За счет городского бюджета:
Улица Доватора — полностью;
Улица Промышленная на участке от улицы Красина до д. 14, от д. 26 до улицы Трикотажная;
Улица Полякова — полностью;
Улица Кошурникова в Дзержинском районе — участками;
1-е Мочищенское шоссе на участке от улицы Кедровая до Краснояровского шоссе;
Улица Залесского на участке от улицы Северная до дома №5;
Улица 1905 года — полностью;
Улица Челюскинцев на участке от улицы Ленина до улицы Нарымская;
Улица Солидарности;
Улица Родники;
Улица Объединения на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Курчатова;
Улица Магистральная на участке от улицы Солидарности до улицы Новоуральская;
Переулок 18-й Бронный, улица Бронная — участками;
Улица Порт-Артурская на участке от железнодорожного переезда до улицы Забалуева;
Улица Колхидская на участке от улицы Невельского до улицы Забалуева;
Улица Дукача — полностью;
Улица В. Высоцкого — полностью;
Улица Гурьевская на участках от улицы Кирова до улицы Белинского, от улицы Воинская до улицы Гаранина;
Улица Часовая;
Улица Пермская на участке от улицы Демьяновская до улицы Титова;
Улица Октябрьская на участке от улицы Серебренниковская до улицы Урицкого;
Улица Чаплыгина на участке от Красного проспекта до улицы Революции;
Улица Мичурина на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя.
По состоянию на 2 сентября работы завершены на 31 объекте, 10 объектов в работе, не приступали к 19 объектам. Срок окончания всех работ по муниципальным контрактам — 11 октября.
Ранее НГС писал о том, как пробка парализовала Гусинобродский тракт — там не могут завершить ремонт.