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Какие дороги отремонтируют в Новосибирске до конца года

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Дороги и транспорт Мочищенское шоссе, Челюскинцев, Титова: какие дороги и где в Новосибирске отремонтируют до конца года — список из 70 пунктов

Мочищенское шоссе, Челюскинцев, Титова: какие дороги и где в Новосибирске отремонтируют до конца года — список из 70 пунктов

На некоторых объектах работы уже завершены, на остальных — еще идут

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2 комментария

Дороги ремонтируют как по нацпроекту, так и по муниципальной программе

В планах на 2024 год было отремонтировать более 70 дорог в Новосибирске. На некоторых объектах работы уже завершены, а на некоторых еще идут. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии города.

Работы, согласно заявлению властей, ведутся как по национальным, так и по муниципальным программам. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году был запланирован ремонт следующих объектов:

  1. Улица Гоголя на участке от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажная;

  2. Улица Авиастроителей на участке от улицы Трикотажная до улицы Учительская;

  3. Улица Урицкого – полностью;

  4. Улица Дачная на участке от улицы Дуси Ковальчук до улицы Дмитрия Донского;

  5. Улица 25 лет Октября на участке от улицы Авиастроителей до улицы Народная;

  6. Улица Учительская от улицы Объединения в направлении улицы Александра Невского;

  7. Улица Тюленина на участке от улицы Родники до улицы Гребенщикова;

  8. Улица Автогенная от улицы Кирова до улицы Никитина – участками;

  9. Улица Воинская на участке от улицы Гурьевская до улицы Бориса Богаткова;

  10. Улица Героев Революции;

  11. Улица Балтийская на участке от Бердского шоссе до улицы Шлюзовая;

  12. Улица Демьяна Бедного на участке от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ипподромская;

  13. Улица Писарева на участке от улицы Железнодорожная до улицы Ипподромская;

  14. Улица Выборная на участке от улицы Кирова до улицы Кленовая.

На данный момент, отмечают в мэрии, введено в эксплуатацию 6 объектов, запланирована приемка 4 объектов, 4 объекта находятся в высокой степени готовности.

По нацпроекту БКД почти все работы уже завершены

В рамках муниципальной программы запланирован ремонт 60 объектов – ремонт покрытия проезжей части. 37 объектов отремонтируют за счет областного бюджета, 23 объекта – за счёт бюджета города. Вот их список:

За счет областного бюджета:

  1. Улица Есенина на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Никитина;

  2. Улица Северная на участке от улицы Жуковского до Красного проспекта;

  3. Улица Краузе от улицы Кедровая до дома № 17 к. 1, 4. улицы Маяковского;

  4. Улица Одоевского;

  5. Улица Молодости;

  6. Улица Героев Труда на участке от проспекта Строителей до улицы Российская;

  7. Улица Кутателадзе;

  8. улица Рассветная на участке от улицы Тайгинская до улицы Курчатова;

  9. Улица Курчатова на участке от кольца до улицы Рассветная, от кольца до улицы Краузе;

  10. Улица Красных зорь на участке от улицы Краузе до улицы Тайгинская;

  11. Улица Кирова на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Выборная;

  12. Улица Выборная на участке от улицы Кленовая до ТЭЦ-5;

  13. Улица Достоевского на участке от улицы Советская до улицы Мичурина;

  14. Улица Коминтерна;

  15. Улица Щетинкина на участке от улицы Революции до улицы Урицкого;

  16. Улица Депутатская на участке от улицы Революции до улицы Урицкого;

  17. Улица Дмитрия Шамшурина;

  18. Улица Комсомольская;

  19. Улица Тюменская на участке от улицы Аникина до улицы Комсомольская;

  20. Улица Зорге на участке от улицы Громова до ООТ «Полевая»;

  21. Улица Телевизионная на участке от улицы Вертковская до улицы Немировича-Данченко;

  22. Улица Аникина на участке от улицы Мира до улицы Тюменская и на участке от улицы Обогатительная до улицы Саввы Кожевникова;

  23. Улица Серафимовича на участке от улицы Плахотиого до улицы Вертковская;

  24. Улица Римского-Корсакова на участке от улицы Пархоменко до улицы Немировича-Данченко;

  25. Улица Костычева на участке от улицы Плахотиого до улицы Немировича – Данченко;

  26. Улица Демьяновская;

  27. Улица Титова на участке от улицы Троллейная до улицы Бийская;

  28. Улица Плахотиого на участке от улицы Троллейная до улицы Станиславского;

  29. Улица Тихвинская на участке от улицы Титова до улицы Вертковская;

  30. Улица Пролетарская;

  31. Улица Панфиловцев на участке от улицы Дунайская до улицы Никитина;

  32. Улица Семьи Шамшиных на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя и на участке от улицы Фрунзе до улицы Коммунистическая;

  33. Улица Крылова на участке от улицы Советская до улицы Ипподромская;

  34. Улица Лермонтова на участке от улицы Мичурина до улицы Семьи Шамшиных;

  35. Улица Ольги Жилиной;

  36. Улица Ядринцевская на участке от улицы Семьи Шамшиных до Потанинского переулка.

Завершить все работы по муниципальной программе должны 11 октября

За счет городского бюджета:

  1. Улица Доватора — полностью;

  2. Улица Промышленная на участке от улицы Красина до д. 14, от д. 26 до улицы Трикотажная;

  3. Улица Полякова — полностью;

  4. Улица Кошурникова в Дзержинском районе — участками;

  5. 1-е Мочищенское шоссе на участке от улицы Кедровая до Краснояровского шоссе;

  6. Улица Залесского на участке от улицы Северная до дома №5;

  7. Улица 1905 года — полностью;

  8. Улица Челюскинцев на участке от улицы Ленина до улицы Нарымская;

  9. Улица Солидарности;

  10. Улица Родники;

  11. Улица Объединения на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Курчатова;

  12. Улица Магистральная на участке от улицы Солидарности до улицы Новоуральская;

  13. Переулок 18-й Бронный, улица Бронная — участками;

  14. Улица Порт-Артурская на участке от железнодорожного переезда до улицы Забалуева;

  15. Улица Колхидская на участке от улицы Невельского до улицы Забалуева;

  16. Улица Дукача — полностью;

  17. Улица В. Высоцкого — полностью;

  18. Улица Гурьевская на участках от улицы Кирова до улицы Белинского, от улицы Воинская до улицы Гаранина;

  19. Улица Часовая;

  20. Улица Пермская на участке от улицы Демьяновская до улицы Титова;

  21. Улица Октябрьская на участке от улицы Серебренниковская до улицы Урицкого;

  22. Улица Чаплыгина на участке от Красного проспекта до улицы Революции;

  23. Улица Мичурина на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя.

По состоянию на 2 сентября работы завершены на 31 объекте, 10 объектов в работе, не приступали к 19 объектам. Срок окончания всех работ по муниципальным контрактам — 11 октября.

Ранее НГС писал о том, как пробка парализовала Гусинобродский тракт — там не могут завершить ремонт.

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Комментарии
2
Коляныч 2.0
15 сентября 2024, 10:46
Своровать несколько миллиардов и свалить за бугор - отличный способ победить русских. Тех русских, что составляют 80% населения Украины.
Гость
15 сентября 2024, 10:50
Многие дороги в нормальном асфальте сейчас. Похоже опять отмывание денег и воровство из бюджета запланировали.
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