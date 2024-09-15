Мочищенское шоссе, Челюскинцев, Титова: какие дороги и где в Новосибирске отремонтируют до конца года — список из 70 пунктов

Улица Есенина на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Никитина;

Улица Северная на участке от улицы Жуковского до Красного проспекта;

Улица Краузе от улицы Кедровая до дома № 17 к. 1, 4. улицы Маяковского;

Улица Одоевского;

Улица Молодости;

Улица Героев Труда на участке от проспекта Строителей до улицы Российская;

Улица Кутателадзе;

улица Рассветная на участке от улицы Тайгинская до улицы Курчатова;

Улица Курчатова на участке от кольца до улицы Рассветная, от кольца до улицы Краузе;

Улица Красных зорь на участке от улицы Краузе до улицы Тайгинская;

Улица Кирова на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Выборная;

Улица Выборная на участке от улицы Кленовая до ТЭЦ-5;

Улица Достоевского на участке от улицы Советская до улицы Мичурина;

Улица Коминтерна;

Улица Щетинкина на участке от улицы Революции до улицы Урицкого;

Улица Депутатская на участке от улицы Революции до улицы Урицкого;

Улица Дмитрия Шамшурина;

Улица Комсомольская;

Улица Тюменская на участке от улицы Аникина до улицы Комсомольская;

Улица Зорге на участке от улицы Громова до ООТ «Полевая»;

Улица Телевизионная на участке от улицы Вертковская до улицы Немировича-Данченко;

Улица Аникина на участке от улицы Мира до улицы Тюменская и на участке от улицы Обогатительная до улицы Саввы Кожевникова;

Улица Серафимовича на участке от улицы Плахотиого до улицы Вертковская;

Улица Римского-Корсакова на участке от улицы Пархоменко до улицы Немировича-Данченко;

Улица Костычева на участке от улицы Плахотиого до улицы Немировича – Данченко;

Улица Демьяновская;

Улица Титова на участке от улицы Троллейная до улицы Бийская;

Улица Плахотиого на участке от улицы Троллейная до улицы Станиславского;

Улица Тихвинская на участке от улицы Титова до улицы Вертковская;

Улица Пролетарская;

Улица Панфиловцев на участке от улицы Дунайская до улицы Никитина;

Улица Семьи Шамшиных на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя и на участке от улицы Фрунзе до улицы Коммунистическая;

Улица Крылова на участке от улицы Советская до улицы Ипподромская;

Улица Лермонтова на участке от улицы Мичурина до улицы Семьи Шамшиных;

Улица Ольги Жилиной;