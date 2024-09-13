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Дороги и транспорт Центральные улицы Новосибирска перекроют на целый день — карта ограничений

Центральные улицы Новосибирска перекроют на целый день — карта ограничений

На некоторых улицах запретят парковаться

1 065
6 комментариев

Перекрытия затронут и Красный проспект

В Новосибирске 14 сентября перекроют центральную часть города в день проведения полумарафона памяти Александра Раевича. Ограничения начнут действовать с 07:00 и продлятся до вечера.

Подготовка к мероприятию начнется с 07:00, сам марафон стартует в 8:00, завершиться мероприятие должно в 19:00. На это время и действуют ограничения. Полумарафон Александра Раевича пройдет в Новосибирске уже в 27 раз.

Посмотрите, как перекроют улицы завтра.

Нельзя будет проехать по главным улицам города

Помимо этого, власти должны установить 20 биотуалетов и 20 мусорных контейнеров в местах проведения мероприятия.

Также запрещено парковаться с 00:10 12 сентября до 23:55 14 сентября на площади Ленина в районе дома на Красном проспекте, 25. С 00:00 до 19:00 14 сентября нельзя оставлять машины на Красном проспекте на участке от улицы Державина до улицы Советской; на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта.

Расскажите, будете ли вы участвовать в полумарафоне?

Да
Нет, планирую остаться дома

Недавно в Новосибирске перекрыли площадь Пименова ради трофейной выставки техники НАТО. Ограничения продлятся с 13 по 22 сентября.

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Улица Дороги Перекрытие Ограничение Полумарафон Полумарафон Раевича
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Комментарии
10
Голая правда
13 сентября 2024, 14:17
Следующая новость будет- девочки в шортах)))
Гость
13 сентября 2024, 14:20
А по стадиону нельзя бегать?
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