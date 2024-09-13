Центральные улицы Новосибирска перекроют на целый день — карта ограничений

Перекрытия затронут и Красный проспект Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Новосибирске 14 сентября перекроют центральную часть города в день проведения полумарафона памяти Александра Раевича. Ограничения начнут действовать с 07:00 и продлятся до вечера.

Подготовка к мероприятию начнется с 07:00, сам марафон стартует в 8:00, завершиться мероприятие должно в 19:00. На это время и действуют ограничения. Полумарафон Александра Раевича пройдет в Новосибирске уже в 27 раз.

Посмотрите, как перекроют улицы завтра.

Нельзя будет проехать по главным улицам города Источник: «Яндекс.Карты»

Помимо этого, власти должны установить 20 биотуалетов и 20 мусорных контейнеров в местах проведения мероприятия.

Также запрещено парковаться с 00:10 12 сентября до 23:55 14 сентября на площади Ленина в районе дома на Красном проспекте, 25. С 00:00 до 19:00 14 сентября нельзя оставлять машины на Красном проспекте на участке от улицы Державина до улицы Советской; на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта.

Расскажите, будете ли вы участвовать в полумарафоне? Да Нет, планирую остаться дома