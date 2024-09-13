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Дороги и транспорт Пробка длиной в три километра растянулась на Богдана Хмельницкого — где еще сложно проехать

Пробка длиной в три километра растянулась на Богдана Хмельницкого — где еще сложно проехать

Дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов

1 594
12 комментариев

Заторы образовались и на нескольких других улицах

Сегодня утром, 13 сентября, на улице Богдана Хмельницкого образовалась длинная пробка. Её длина составляет около трех километров. Движение затруднено и на других улицах Новосибирска.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор на улице Богдана Хмельницкого растянулся от перекрестка с Тайгинской до пересечения с улицей Писемского.

Пробка собралась в Калининском районе

Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 5 баллов. Пробки также собрались на улицах Курчатова, Гребенщикова, Волочаевской, Кирова, Большевистской, проезде Энергетиков и площади Труда. Движение затруднено на Октябрьском и Димитровском мостах.

Пробки собрались левом и правом береге

Новосибирские водители сталкиваются с утренними пробками, в том числе, из-за одновременного ремонта Октябрьского и Димитровского мостов. Накануне мэр Максим Кудрявцев объяснил, почему работы ведут сразу на двух объектах.

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Комментарии
12
Объективный наблюдатель
13 сентября 2024, 09:06
С нетерпением и восторгом жители БХ ждут нового строительства человейников на пустырях вокруг шестого или какой он там по счету уже микрорайона ..Что бы скорее в пробках познакомится с новыми, дружелюбными соседями и узнать как прошел день))) Что нового))) По факту все что построено кроме Снегирей , всё повесили на старые Советские дороги и присоединили ту да же на коммуникации, что то новой ТЭЦ на картах не обнаружено!!!! Как не высказать слова благодарности чинушам и их корешам депутатам!!! Что не могли в своё время обязать ту же Ленту и Леруа , Энергомонтаж вложиться в инфраструктуру по транспорту и в энергетику ?! Для города и людей, а не только ради бабла в свои карманы!!! Кишка была тонка? Да и сейчас такая жалкая беспомощность. Вечером вся эта масса встанет как обычно уже в обратную сторону на несколько часов . И только в районе Лесного шоссе тишина , покой и умиротворение, скачут белки , не спеша падает осенний листочек , напоминая кое кому , что жизнь удалась.
ПЛУТ
13 сентября 2024, 09:24
Привет жителям будущего ЖК"Клюквенный". То-ли ещё будет.
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