Пробка длиной в три километра растянулась на Богдана Хмельницкого — где еще сложно проехать

Заторы образовались и на нескольких других улицах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня утром, 13 сентября, на улице Богдана Хмельницкого образовалась длинная пробка. Её длина составляет около трех километров. Движение затруднено и на других улицах Новосибирска.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор на улице Богдана Хмельницкого растянулся от перекрестка с Тайгинской до пересечения с улицей Писемского.

Пробка собралась в Калининском районе Источник: Яндекс.Карты











Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 5 баллов. Пробки также собрались на улицах Курчатова, Гребенщикова, Волочаевской, Кирова, Большевистской, проезде Энергетиков и площади Труда. Движение затруднено на Октябрьском и Димитровском мостах.

Пробки собрались левом и правом береге Источник: Яндекс.Карты









