Пробка длиной в три километра растянулась на Богдана Хмельницкого — где еще сложно проехать

Сегодня утром, 13 сентября, на улице Богдана Хмельницкого образовалась длинная пробка. Её длина составляет около трех километров. Движение затруднено и на других улицах Новосибирска.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор на улице Богдана Хмельницкого растянулся от перекрестка с Тайгинской до пересечения с улицей Писемского.
Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 5 баллов. Пробки также собрались на улицах Курчатова, Гребенщикова, Волочаевской, Кирова, Большевистской, проезде Энергетиков и площади Труда. Движение затруднено на Октябрьском и Димитровском мостах.
Новосибирские водители сталкиваются с утренними пробками, в том числе, из-за одновременного ремонта Октябрьского и Димитровского мостов. Накануне мэр Максим Кудрявцев объяснил, почему работы ведут сразу на двух объектах.