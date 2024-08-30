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Дороги и транспорт подробности «Нужно включать голову»: две пешеходные зоны разворотили в Новосибирске из-за ремонта — людям негде ходить

«Нужно включать голову»: две пешеходные зоны разворотили в Новосибирске из-за ремонта — людям негде ходить

Новосибирцы пробираются по грязи и строительному мусору на Большевистской и в районе театра «Красный Факел»

1 897
26 комментариев

Так выглядит остановка у театра «Красный факел»

Сразу в двух местах Новосибирска из-за ремонтных работ полностью разрушили пешеходные зоны. Фото одной из них в сообществе «Центра управления регионом Новосибирской области» в соцсети «Вконтакте» показала местная жительница Евгения, другую обнаружили корреспонденты НГС.

— Как предусмотрено переходить пешеходам к Большевистской, 37? Ремонт — это прекрасно, но нужно включать голову и не нарушать права пешеходов. Поставьте таблички и оборудуйте проход для пешеходов. Если вам кажется, что и так сойдет, то не сойдет, — возмутилась в сообществе сибирячка и предоставила фотографии, на которых видны огромные кучи строительного мусора, разрушенная плитка и грязь.

Так выглядит пешеходная зона на Большевистской

По такому тротуару сейчас не пройтись

Аналогичную ситуацию, но уже на автобусной остановке и на переходе заметили корреспонденты НГС возле театра «Красный факел». На фотоснимках, сделанных фотокорреспондентом НГС Андреем Бортко, все те же кучи строительного мусора и земли, горы щебня и песка, грязь.

Пешеходы с трудом пробираются по грязи и пыли, а также уже протоптали дорожку на газоне

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить-почему благоустройство на указанных участках начали в конце лета, когда работы планируется завершить и почему на время ремонта не оборудовано безопасных проходов для пешеходов. Ответ опубликуем, как только он поступит.

Ранее НГС писал о том, что во дворе дома на Котовского рабочие устроили апокалипсис. Люди боятся там ходить, так как вся дворовая территория разрыта уже месяц.

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Комментарии
27
Zemb
30 августа 2024, 13:54
это в честь дня рождения нового мэрина.... инсталляция.
275239151
30 августа 2024, 14:05
Много где так. Работников мало
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