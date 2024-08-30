«Нужно включать голову»: две пешеходные зоны разворотили в Новосибирске из-за ремонта — людям негде ходить

Так выглядит остановка у театра «Красный факел» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сразу в двух местах Новосибирска из-за ремонтных работ полностью разрушили пешеходные зоны. Фото одной из них в сообществе «Центра управления регионом Новосибирской области» в соцсети «Вконтакте» показала местная жительница Евгения, другую обнаружили корреспонденты НГС.

— Как предусмотрено переходить пешеходам к Большевистской, 37? Ремонт — это прекрасно, но нужно включать голову и не нарушать права пешеходов. Поставьте таблички и оборудуйте проход для пешеходов. Если вам кажется, что и так сойдет, то не сойдет, — возмутилась в сообществе сибирячка и предоставила фотографии, на которых видны огромные кучи строительного мусора, разрушенная плитка и грязь.

Так выглядит пешеходная зона на Большевистской Источник: vk.com/tsur54 По такому тротуару сейчас не пройтись Источник: vk.com/tsur54

Аналогичную ситуацию, но уже на автобусной остановке и на переходе заметили корреспонденты НГС возле театра «Красный факел». На фотоснимках, сделанных фотокорреспондентом НГС Андреем Бортко, все те же кучи строительного мусора и земли, горы щебня и песка, грязь.

Пешеходы с трудом пробираются по грязи и пыли, а также уже протоптали дорожку на газоне Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить-почему благоустройство на указанных участках начали в конце лета, когда работы планируется завершить и почему на время ремонта не оборудовано безопасных проходов для пешеходов. Ответ опубликуем, как только он поступит.