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Мой дом проблема «Работают раз в неделю»: во дворе дома на Котовского рабочие устроили апокалипсис — люди бояться там ходить

«Работают раз в неделю»: во дворе дома на Котовского рабочие устроили апокалипсис — люди бояться там ходить

Вся дворовая территория разрыта уже месяц

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6 комментариев

Жители Ленинского района устали жить в грязи

В Новосибирске во дворах рядом с домом Котовского, 40/2 рабочие разворотили территорию, чтобы ремонтировать трубы, но работы практически не идут. О происходящем редакции НГС рассказала местная жительница Ксения.

Мнение жителей

— Полное бездействие по замене труб водоснабжения в Ленинском районе. На месте работает от силы один-два рабочих, и то раз в неделю. В домах месяц нет горячей воды и обходных путей, кроме шаткого мостика. Скоро у детей начнется учебный год, а дорога перерыта вся. Школьники будут вынуждены добираться окольными путями, — возмутилась Ксения.

На фотографиях — жуткие виды: двор разрыт и раскопан, внизу в траншеях валяются трубы и видны следы от стекающих ручьев дождевой воды и грязи. Наверху закреплен небольшой железный мостик. Кругом — мусор и беспорядок.

На фото территория выглядит жутко

Что говорят в ТСЖ

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в ТСЖ «Монолит», под началом которого находится дом. Председатель ТСЖ Владимир Герчик отметил в разговоре с корреспондентом НГС, что страдает от ремонтных работ и перерытий не только указанный дом, но и многие другие в районе — после зимних аварий там начали капитальную замену труб.

– Мучаются также жители домов по Котовского №42, №40, №36, №32, Пархоменко, 26, и других домов. Идут раскопки с конца июня постепенные, сроки завершения – конец сентября. Но мы сомневаемся, что уложатся. Работает подрядчик СГК, и кажется, без схемы, напролом. Разрыли траншею глубоченную, проложили поверх мостики. Проходить неудобно, проезжать неудобно. Мусорные машины вообще проехать не могут. Жители в курсе – мы оповещаем обо всем в чате, – отметил председатель ТСЖ.

Представители ТСЖ и жители района сомневаются, что работы закончат в конце сентября

В ТСЖ отметили, что устали от работ — однажды подрядчик обрывал им электрокабель, и люди сидели без света. Также жители дома вынуждены подолгу спускать горячую воду, чтобы получить хоть немного теплую, так как циркуляции в трубах нет.

Комментарий СГК

—  В домах на Котовского сегодня на один день отключили горячую воду из-за ремонтна на центральном тепловом пункте. После 18 часов горячее водоснабжение возобновим, — отметили в СГК.

Также в компании добавили, что подрядчик меняет 3,4 километров квартальных теплосетей на Котовского. Из-за этого параметры горячей воды в зоне ремонта могут снижаться. Отставание от графика в ближайшее время в СГК обещают устранить.

— На левом берегу этим летом большой объем замены теплосетей. В том числе, меняем участки, на которых нашли повреждения во время гидравлических испытаний и диагностики. Сожалеем, что жители испытывают дискомфорт — мы делаем все необходимое, чтобы свести к минимуму риски масштабных отключений зимой, — заключили в компании.

Ранее НГС писал о том, что накануне на улицу Советскую хлынула горячая вода. Пар окутал дороги.

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СГК Горячая вода Ремонт Трубы
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Комментарии
7
Noname13
27 августа 2024, 16:19
"— Полное бездействие по замене труб водоснабжения в Ленинском районе. На месте работает от силы один-два рабочих, и то раз в неделю" Это нормально, также Димитровский мост чинят все лето. Возможно это одни и те-же работники, по четным дня на Димитровском мосту, а по нечетным на Котовского. К концу 2025 год закончат.
274444392
27 августа 2024, 16:21
Просто, нужно отнестись к этому с пониманием! Привет вам от партии!
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