Участок трассы, которая ведет из Новосибирска до Шерегеша реконструируют — карта дороги, в которую вложат полмиллиарда

Работы необходимо завершить в 2027 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Начался поиск подрядчика, который сможет реконструировать участок дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» — по ней новосибирцы отправляются в Шерегеш. Соответствующее извещение появилось на портале госзакупок.

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД по НСО). Начальная цена контракта составляет более 536 миллионов рублей.

— Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12 — км 24 в Новосибирском районе, — говорится в описании закупки.

В ТУАД НСО редакции НГС пояснили, что речь идет об участке от Восточного обхода до села Раздольное Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Согласно условиям контракта, потенциальный подрядчик должен провести целый комплекс работ: установить наружное электроосвещение, осуществить пусконаладочные работы, устроить обочины, новое асфальтное покрытие и так далее.

«Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» – крупная трасса, которая соединяет Новосибирскую и Кемеровскую области.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 13 сентября. Работы будут проводиться в несколько этапов – завершить их нужно до 26 октября 2027 года.