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Дороги и транспорт Участок трассы, которая ведет из Новосибирска до Шерегеша реконструируют — карта дороги, в которую вложат полмиллиарда

Участок трассы, которая ведет из Новосибирска до Шерегеша реконструируют — карта дороги, в которую вложат полмиллиарда

Ремонт коснется участка, расположенного на Гусинобродском тракте

1 387
27 комментариев

Работы необходимо завершить в 2027 году

Начался поиск подрядчика, который сможет реконструировать участок дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» — по ней новосибирцы отправляются в Шерегеш. Соответствующее извещение появилось на портале госзакупок.

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД по НСО). Начальная цена контракта составляет более 536 миллионов рублей.

— Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12 — км 24 в Новосибирском районе, — говорится в описании закупки.

В ТУАД НСО редакции НГС пояснили, что речь идет об участке от Восточного обхода до села Раздольное

Согласно условиям контракта, потенциальный подрядчик должен провести целый комплекс работ: установить наружное электроосвещение, осуществить пусконаладочные работы, устроить обочины, новое асфальтное покрытие и так далее.

«Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» – крупная трасса, которая соединяет Новосибирскую и Кемеровскую области.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 13 сентября. Работы будут проводиться в несколько этапов – завершить их нужно до 26 октября 2027 года.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске хотят отремонтировать дорогу у Димитровского моста — за проект работ заплатят 8 миллионов.

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Новосибирск Ленинск-Кузнецкий Дороги Реконструкция Закупки
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Комментарии
27
337154
29 августа 2024, 19:34
там вроде сейчас асфальтируют, перед весовым контролем
shamank331
29 августа 2024, 19:06
м-да, сколько лет там пробка на пробке из-за вечного ремонта, теперь ещё пару лет пока освоят поллярда и заявят, что не хватило, надо ещё лярд и ещё три года, а потом заново делать то, что сейчас сделано, потому что колеч, асфальт смыло снегом и вообще.
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