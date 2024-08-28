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Дороги и транспорт Трамвай №13 перестанет ездить в центр Новосибирска 1 сентября — почему отменили маршрут

Трамвай №13 перестанет ездить в центр Новосибирска 1 сентября — почему отменили маршрут

На один день на изменённый маршрут выйдет трамвай №5

1 267
9 комментариев

На замену выйдут пять единиц подвижного состава

В Новосибирске 1 сентября перестанет курсировать трамвай №13. Как сообщили в МКУ «ЦУГАЭТ», это связано с ремонтом путей на улице Зыряновской. На этот период на измененный маршрут выйдет временный трамвай №5.

— 1 сентября введут временный трамвайный маршрут № 5 по схеме: конечный остановочный пункт «Золотая Горка», проспект Дзержинского, улица Волочаевская, Гусинобродское шоссе, улица Никитина, конечный остановочный пункт «Сад Мичуринцев», — пояснили в «ЦУГАЭТ».

По маршруту будут курсировать пять единиц подвижного состава. Пассажиров трамвая №13 заранее предупредят о временных изменениях.

Ранее в Новосибирск из Минска доставили первые три трамвая модели Т701.

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Комментарии
9
Гость
28 августа 2024, 16:58
И как маршрут№5 заменяет маршрут №13? Это совсем другая локация.
Гость
28 августа 2024, 16:57
Вот уж замена так замена...
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