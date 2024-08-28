Трамвай №13 перестанет ездить в центр Новосибирска 1 сентября — почему отменили маршрут

В Новосибирске 1 сентября перестанет курсировать трамвай №13. Как сообщили в МКУ «ЦУГАЭТ», это связано с ремонтом путей на улице Зыряновской. На этот период на измененный маршрут выйдет временный трамвай №5.
— 1 сентября введут временный трамвайный маршрут № 5 по схеме: конечный остановочный пункт «Золотая Горка», проспект Дзержинского, улица Волочаевская, Гусинобродское шоссе, улица Никитина, конечный остановочный пункт «Сад Мичуринцев», — пояснили в «ЦУГАЭТ».
По маршруту будут курсировать пять единиц подвижного состава. Пассажиров трамвая №13 заранее предупредят о временных изменениях.
Ранее в Новосибирск из Минска доставили первые три трамвая модели Т701.