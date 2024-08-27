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Дороги и транспорт «Вода сошла за 30 минут»: мэрия Новосибирска назвала причину затопления дороги у нового ЖК

«Вода сошла за 30 минут»: мэрия Новосибирска назвала причину затопления дороги у нового ЖК

Власти связывают проблему с дождями

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6 комментариев

По словам жителей, иногда вода долго не уходит с проезжей части

В Ленинском районе Новосибирска очистили ливневки после затопления дороги на улице Ивана Севастьянова.

Речь идёт о дороге, проходящей от жилого комплекса «Лето» до домов на улице Связистов. Новосибирцы рассказывали НГС, что после дождей дорогу затапливает. В результате автомобилям приходится проезжать по воде.

В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС объяснили, что на дороге на улице Ивана Севастьянова находится централизованная система водоотведения. Подтопление проезжей части, по версии мэрии, связано с обильными дождями.

— Не справились дождеприемные колодцы, возможно, из-за случайного мусора. После завершения осадков в виде дождя вода с проезжей части сошла в течение 30 минут, — говорится в ответе на запрос НГС.

В муниципалитете также заявили, что на момент обследования воды на проезжей части не было. Тем не менее дорожное учреждение очистило решётки на дождеприемных колодцах.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске снова затопило улицы — на дорогах большие пробки.

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Новосибирск Дороги Затопило дорогу Дожди Мэрия
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Комментарии
6
Жаба Васильевна
27 августа 2024, 13:00
Ещё те сказочники работают в мэрии.
Гость
27 августа 2024, 13:50
Ну не везет мэрии Новосибирска с погодой в Новосибирске.
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