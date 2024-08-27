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Лето В Новосибирске снова топит улицы, на дорогах большие пробки — онлайн

В Новосибирске снова топит улицы, на дорогах большие пробки — онлайн

Утро началось с непогоды

6 907
33 комментария

В Новосибирске утро 27 августа началось с сильного дождя, в результате на двух мостах собрались пробки. Местами образовались большие лужи. Пока многие горожане добирались до работы, НГС рассказывал о ситуации в Новосибирске.

Настасья Медведева

Так выглядит Димитровский мост во время утреннего ливня в Новосибирске 27 августа.

Так выглядит Димитровский мост

Дождь лил с периодичностью всю ночь

Настасья Медведева

На остановке «Красный факел» в центре города — глубокие лужи. Машины пробираются, оставляя брызги.

Дорога на улице Ленина у театра «Красный факел»

Улицы Новосибирска прилично затопило

Настасья Медведева

Читательница НГС Наталья рассказала, как горожане пытаются пробраться к трамвайной остановке в Ленинском районе. Людям приходится идти вброд, по щиколотку погружаясь в воду.

— Пытаемся пройти к остановке. Здесь останавливается трамвай. Это остановка «Зональный институт», Ленинский район. Называется «Плывите, как хотите». Человек пошел вброд по щиколотку, — пишет сибирячка.

Люди пробираются к остановке в Ленинском районе

Настасья Медведева

Между тем в Новосибирске пробки утром 27 августа достигли 7 баллов. Особенно тяжело пришлось автомобилистам добираться с левого берега на правый по Димитровскому и Октябрьскому мостам. Пробок не было только на Бугринском. Горожане в комментариях в приложении шутили, что новосибирцы разучились ездить во время дождя.

В Новосибирске с самого утра большие пробки

Настасья Медведева

А так сейчас выглядит тротуар по адресу Советская, 4. Потоки воды напоминают горную реку. На месте — фотокорреспондент НГС Андрей Бортко.

— На тротуаре воды по щиколотку. Люди обходят поток по газону, а точнее, по грязи, — передает Андрей Бортко.

На Советской образовалась «река»

Настасья Медведева

Вот еще кадры с пешеходного перехода в районе остановки «Зональный институт». Чтобы добраться к трамваю, люди идут по лужам, утопая ботинками в воде.

— По-другому не пройти, — поясняют наши читатели.

Люди идут к остановке прямо по глубокой луже

Настасья Медведева

Дождь лил в Новосибирске и вчера. Читательница НГС Юлия запечатлела ситуацию у Оперного театра.

— Чтобы пройти за искусством, нужно сначала переплыть лужу, — отметила местная жительница.

Глубокую лужу на пешеходном переходе у Оперного театра запечатлели и 26 августа

Настасья Медведева

Тем временем сегодня максимальная температура в Новосибирске, по прогнозам синоптиков — 19 градусов тепла. Весь день будет облачно. Вероятность осадков — 72%.

Дождь льет в городе с самого утра

Настасья Медведева

А так выглядят дороги в центре. Машины бороздят воду, словно моторные лодки. Напоминает Венецию? Фото Андрея Бортко.

Настасья Медведева

Житель Кировского района Дмитрий снял на видео, как выглядит улица Сибиряков-Гвардейцев. По словам читателя НГС, улица идет под наклоном, соответственно, вода бежит ручьем со стороны Маркса в направлении Немировича-Данченко.

Лужи на Сибиряков-Гвардейцев

Пешеходы вынуждены осторожно пробираться по улицам Новосибирска — на дорогах лужи, в которых не видно ямы и выбоины. Фото — Андрея Бортко.

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Настасья Медведева

Так выглядят дороге в районе площади Маркса. Всё те же лужи и потоки воды. Видео прислала читательница НГС Алена.

Лужи в районе площади Маркса

Настасья Медведева

А так выглядит пешеходный переход на улице Есенина в Октябрьском районе утром 27 августа.

Пешеходный переход на Есенина

Настасья Медведева

Читательница НГС Оксана Шумакова жалуется на огромную пробку во время дождя с Северо-Чемского жилмассива.

— Все стоит! Люди уже час с остановки «Путепровод» едут до остановки «Автобаза». Без пробок это занимает 10 минут, — пишет жительница.

Пробка мешает людям уехать из микрорайона

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Комментарии
33
mirror
27 августа 2024, 09:23
Каждое время года ознаменовывается для новосибирцев аномальными: 1. Весна - таянием снега. 2. Лето - высокими температурами и ливнями. 3. Осень - дождями и так же ливнями. 4. Зима - снегопадами и холодами. И это происходит внезапно, не уведомляя коммунальные службы.
Поддерживаю
27 августа 2024, 09:52
Дожди к грибам!
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