В Новосибирске снова топит улицы, на дорогах большие пробки — онлайн

Между тем в Новосибирске пробки утром 27 августа достигли 7 баллов. Особенно тяжело пришлось автомобилистам добираться с левого берега на правый по Димитровскому и Октябрьскому мостам. Пробок не было только на Бугринском. Горожане в комментариях в приложении шутили, что новосибирцы разучились ездить во время дождя.