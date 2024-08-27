В Новосибирске снова топит улицы, на дорогах большие пробки — онлайн

В Новосибирске утро 27 августа началось с сильного дождя, в результате на двух мостах собрались пробки. Местами образовались большие лужи. Пока многие горожане добирались до работы, НГС рассказывал о ситуации в Новосибирске.
Так выглядит Димитровский мост во время утреннего ливня в Новосибирске 27 августа.
На остановке «Красный факел» в центре города — глубокие лужи. Машины пробираются, оставляя брызги.
Читательница НГС Наталья рассказала, как горожане пытаются пробраться к трамвайной остановке в Ленинском районе. Людям приходится идти вброд, по щиколотку погружаясь в воду.
— Пытаемся пройти к остановке. Здесь останавливается трамвай. Это остановка «Зональный институт», Ленинский район. Называется «Плывите, как хотите». Человек пошел вброд по щиколотку, — пишет сибирячка.
Между тем в Новосибирске пробки утром 27 августа достигли 7 баллов. Особенно тяжело пришлось автомобилистам добираться с левого берега на правый по Димитровскому и Октябрьскому мостам. Пробок не было только на Бугринском. Горожане в комментариях в приложении шутили, что новосибирцы разучились ездить во время дождя.
А так сейчас выглядит тротуар по адресу Советская, 4. Потоки воды напоминают горную реку. На месте — фотокорреспондент НГС Андрей Бортко.
— На тротуаре воды по щиколотку. Люди обходят поток по газону, а точнее, по грязи, — передает Андрей Бортко.
Вот еще кадры с пешеходного перехода в районе остановки «Зональный институт». Чтобы добраться к трамваю, люди идут по лужам, утопая ботинками в воде.
— По-другому не пройти, — поясняют наши читатели.
Дождь лил в Новосибирске и вчера. Читательница НГС Юлия запечатлела ситуацию у Оперного театра.
— Чтобы пройти за искусством, нужно сначала переплыть лужу, — отметила местная жительница.
Тем временем сегодня максимальная температура в Новосибирске, по прогнозам синоптиков — 19 градусов тепла. Весь день будет облачно. Вероятность осадков — 72%.
А так выглядят дороги в центре. Машины бороздят воду, словно моторные лодки. Напоминает Венецию? Фото Андрея Бортко.
Житель Кировского района Дмитрий снял на видео, как выглядит улица Сибиряков-Гвардейцев. По словам читателя НГС, улица идет под наклоном, соответственно, вода бежит ручьем со стороны Маркса в направлении Немировича-Данченко.
Пешеходы вынуждены осторожно пробираться по улицам Новосибирска — на дорогах лужи, в которых не видно ямы и выбоины. Фото — Андрея Бортко.
Так выглядят дороге в районе площади Маркса. Всё те же лужи и потоки воды. Видео прислала читательница НГС Алена.
А так выглядит пешеходный переход на улице Есенина в Октябрьском районе утром 27 августа.
Читательница НГС Оксана Шумакова жалуется на огромную пробку во время дождя с Северо-Чемского жилмассива.
— Все стоит! Люди уже час с остановки «Путепровод» едут до остановки «Автобаза». Без пробок это занимает 10 минут, — пишет жительница.