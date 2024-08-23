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Дороги и транспорт «Ну и неудивительно»: перевозчик отменил маршрутку из нового ЖК — почему пассажиры были ею недовольны

«Ну и неудивительно»: перевозчик отменил маршрутку из нового ЖК — почему пассажиры были ею недовольны

Транспорт пустят по новому пути

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13 комментариев

Теперь от ЖК будет ходить только один транспорт — маршрутка №38

Маршрутка от жилого комплекса «Ясный берег» меняет схему движения. Оказалось, жители и сами были недовольны транспортом.

Как рассказал НГС представитель перевозчика ПАТП 1118, с 26 августа маршрутка №8 пойдет по новой схеме движения.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в Новосибирске зарегистрировано две компании «ПАТП 1118», ими владеет и руководит Роман Митин. На конец 2023 года, выручкой одной составила 28,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 2 миллиона рублей, выручкой второй доходит до 81, 7 миллиона рублей, чистая прибыль составила 14,5 миллиона рублей. Перевозчику также принадлежит маршрутка №38, которая идет от ЖК «Ясный берег».

Сейчас стоимость проезда составляет 50 рублей, транспорт идет от остановки «Магазин „Золотая Нива“» до остановки «Ясный берег». Теперь же маршрутка будет стоить 35 рублей и будет ездить от остановки «Магазин „Золотая Нива“» до остановки «Биатлон». Посмотрите ниже, какая схема движения была и какая будет.

Причину изменений представитель перевозчика не назвала. При этом оказалось, что маршруткой недовольны местные жители, в частности, говорят о долгом ожидании.

— Ну и не удивительно, что они ее убрали. Маршрутка, скорее всего, не собирала достаточно денег. А связано это было наверняка с тем, что каталась она раз в два часа и люди не могли понять, когда ее ждать на остановке. Почему-то 38-я маршрутка, ходит с другой стороны ЖК каждые 10 минут и всегда полная. А эту не дождешься, а дождешься, так еще будешь 20 минут в ней сидеть, пока водитель соизволит тронуться. Проще уж до той же 38-й дойти или сразу до «Лесоперевалки». Хотели заработать — а не получилось, потому что надо работать и выпускать машины, — считает читательница НГС Евгения.

Недавно стало известно, что маршрутка до элитного жилого комплекса «Флора и Фауна» в Новосибирске пошла иначе. Транспорт теперь едет по кольцевому маршруту от остановки «Биатлонный комплекс», не заезжая на улицу Дачную к остановке «Военный санаторий „Ельцовка“».

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Маршрутка Транспорт Схема движения Перевозчик
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Комментарии
13
Гость
23 августа 2024, 13:44
а раньше она ходила через вокзал -по гоголя- по ипподромке -до родников, и довольно часто и ВСЕГДА была битком.....
Гость
23 августа 2024, 14:03
Бедная маршрутка №8. За прошедшие годы ей столько раз меняли маршрут, что она, ожидаемо стала непопулярна.
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