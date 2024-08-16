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Дороги и транспорт Рейс «Уральских авиалиний» из Хабаровска в Екатеринбург перенаправили в Новосибирск

Рейс «Уральских авиалиний» из Хабаровска в Екатеринбург перенаправили в Новосибирск

Ожидается, что самолёт приземлится в ближайшее время

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Причина изменения курса неизвестна

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Хабаровска в Екатеринбург, перенаправили в новосибирский аэропорт. Информация об этом появилась на сайте Flightradar24.

Причины перенаправления рейса пока неизвестны

Посадка рейса в Толмачёво ожидается в 16:10 по местному времени.

О причинах изменения курса не сообщается. В пресс-службе аэропорта Толмачёво на момент публикации не ответили на вопрос корреспондента НГС. Редакция направила запрос в «Уральские авиалинии».

Ранее НГС писал, что в Толмачево сутками не могут принять и отправить грузы — там почти не осталось работников.

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