Рейс «Уральских авиалиний» из Хабаровска в Екатеринбург перенаправили в Новосибирск

Причина изменения курса неизвестна Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Хабаровска в Екатеринбург, перенаправили в новосибирский аэропорт. Информация об этом появилась на сайте Flightradar24.

Причины перенаправления рейса пока неизвестны Источник: Flightradar24











Посадка рейса в Толмачёво ожидается в 16:10 по местному времени.



О причинах изменения курса не сообщается. В пресс-службе аэропорта Толмачёво на момент публикации не ответили на вопрос корреспондента НГС. Редакция направила запрос в «Уральские авиалинии».

Ранее НГС писал, что в Толмачево сутками не могут принять и отправить грузы — там почти не осталось работников.