Рейс «Уральских авиалиний» из Хабаровска в Екатеринбург перенаправили в Новосибирск

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Хабаровска в Екатеринбург, перенаправили в новосибирский аэропорт. Информация об этом появилась на сайте Flightradar24.
Посадка рейса в Толмачёво ожидается в 16:10 по местному времени.
О причинах изменения курса не сообщается. В пресс-службе аэропорта Толмачёво на момент публикации не ответили на вопрос корреспондента НГС. Редакция направила запрос в «Уральские авиалинии».
Ранее НГС писал, что в Толмачево сутками не могут принять и отправить грузы — там почти не осталось работников.
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