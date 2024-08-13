Мэрия назвала сроки ремонта тротуара на Пархоменко — яма появилась после работ на теплотрассе

Асфальт провалился из-за дефекта на теплосети Источник: предоставлено читателями НГС











Мэрия Новосибирска назвала сроки ремонта тротуара у дома на Пархоменко, 8 в районе Монумента славы. Как ранее сообщил в редакцию читатель, на участке обвалился асфальт, яму закрывали, чтобы в нее никто не упал.

В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС рассказали, что провал произошел в результате дефекта на тепловой сети, возникшего в ходе гидравлических испытаний. Сейчас специалисты НТСК выполняют работы по её ремонту.



— К работам по устранению дефекта ООО «НТСК» приступило 5 августа. Заявленный срок завершения работ, включая полное восстановление благоустройства, 20 августа, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Ранее НГС сообщал, что Новосибирская область заняла 43 место в рейтинге качества дорог.

