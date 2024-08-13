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Дороги и транспорт Мэрия назвала сроки ремонта тротуара на Пархоменко — яма появилась после работ на теплотрассе

Мэрия назвала сроки ремонта тротуара на Пархоменко — яма появилась после работ на теплотрассе

Проблему устранят сотрудники НТСК

759
7 комментариев
Асфальт провалился из-за дефекта на теплосети

Мэрия Новосибирска назвала сроки ремонта тротуара у дома на Пархоменко, 8 в районе Монумента славы. Как ранее сообщил в редакцию читатель, на участке обвалился асфальт, яму закрывали, чтобы в нее никто не упал.

В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС рассказали, что провал произошел в результате дефекта на тепловой сети, возникшего в ходе гидравлических испытаний. Сейчас специалисты НТСК выполняют работы по её ремонту.

— К работам по устранению дефекта ООО «НТСК» приступило 5 августа. Заявленный срок завершения работ, включая полное восстановление благоустройства, 20 августа, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Ранее НГС сообщал, что Новосибирская область заняла 43 место в рейтинге качества дорог.

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Новосибирск Дороги Ямы Асфальт Мэрия
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Комментарии
7
Ульяныч
13 августа 2024, 12:07
Колупать ямку три на три две недели в городе миллионнике? Ну и ну!
Гость
13 августа 2024, 12:57
На Пархоменко, 8 на самом деле 3 провала. Один, самый крупный, сейчас ремонтируют. Остальные когда? На конце дома с торца яма в асфальте посреди дороги уже пару месяцев красуется. С другого торца, - начало дома, - яме 2 недели и тоже парит.
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