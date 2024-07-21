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Дороги и транспорт «Машины почти не едут»: вечером на Димитровском мосту собралась пробка

«Машины почти не едут»: вечером на Димитровском мосту собралась пробка

Затор образовался в двух направлениях

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8 комментариев
Затор образовался в воскресенье

Вечером в воскресенье, 21 июля, в Новосибирске собралась пробка. Как сообщила читательница НГС, затор образовался на Димитровском мосту.

По словам жительницы Новосибирска, движение затруднено как в сторону правого, так и левого берега. Она уточнила, что водители пытаются объехать затор.

— На мосту адская пробка, машины почти не едут. Все просятся, перестраиваются, пытаются объехать, — сообщила читательница НГС. — Пока непонятно, что происходит и почему пробка. Стоим от «Ленты» до поворота на «Ясный берег» уже минут 10.

Информация о заторе также появилась на сайте 2ГИС. По его данным, пробка собралась в направлении правого берега от сквера «Зеленый остров». Движение также затруднено в сторону проезда Энергетиков от улицы Владимировской.

Информация о заторе появилась на сайте 2ГИС

— Уже и ночью надо в пробке стоять? Ну супер, — пишет пользователь 2ГИС Дарья Пчельникова.

— Спокойной ночи, друзья… — также написала пользователь сервиса Ольга Мерц.

20 июля в Новосибирской области собралась пробка в семь километров. Затор образовался на Бердском шоссе.

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Пробка Димитровский мост Новосибирск Затор
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Комментарии
8
С левого берега
22 июля 2024, 00:14
Так из за чего пробка то?
Гость
21 июля 2024, 23:50
Подтверждаю. Посмотрел по карте - пробка есть. Лично я душевно прогулялся по центру, погода - супер. Только домой пришел, сейчас рыбки с хлебушком пожую, книгу почитаю и спать. Желаю всем мирным людям хорошей недели.
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