«Машины почти не едут»: вечером на Димитровском мосту собралась пробка

Затор образовался в воскресенье Источник: читательница НГС











Вечером в воскресенье, 21 июля, в Новосибирске собралась пробка. Как сообщила читательница НГС, затор образовался на Димитровском мосту.



По словам жительницы Новосибирска, движение затруднено как в сторону правого, так и левого берега. Она уточнила, что водители пытаются объехать затор.



— На мосту адская пробка, машины почти не едут. Все просятся, перестраиваются, пытаются объехать, — сообщила читательница НГС. — Пока непонятно, что происходит и почему пробка. Стоим от «Ленты» до поворота на «Ясный берег» уже минут 10.



Информация о заторе также появилась на сайте 2ГИС. По его данным, пробка собралась в направлении правого берега от сквера «Зеленый остров». Движение также затруднено в сторону проезда Энергетиков от улицы Владимировской.

Информация о заторе появилась на сайте 2ГИС Источник: 2ГИС











— Уже и ночью надо в пробке стоять? Ну супер, — пишет пользователь 2ГИС Дарья Пчельникова.



— Спокойной ночи, друзья… — также написала пользователь сервиса Ольга Мерц.

