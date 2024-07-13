«Недавно пассажир умер». Откровения проводницы поезда, который ездит на черноморские курорты

Работать проводником очень сложно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый россиянин хоть раз в жизни сталкивался с «Российскими железными дорогами» — ездил на поездах или электричках. В этом году такой шанс выпал не всем, потому что билеты купить достаточно сложно. Особенно если вы едете на юг или с юга. В каждом вагоне есть они — незаметные люди, которые следят за вашим комфортом, — проводники.



Порталу 93.RU удалось поговорить с проводницей, которая часто ездит на юг: в Адлер или Анапу. Женщина работает в РЖД чуть больше 5 лет и за это время многое повидала. Публикуем анонимные истории проводницы.



Про жалобы

Никогда не знаешь, будет работать кондиционер в вагоне или нет. Мы сами в таких же условиях, как пассажиры. Если с ним что-то не так: не работает или слабо дует, то мы живем в такой же жаре. Но пассажиры постоянно жалуются. Но проводник тут при чем?



Я вам вызвала электромеханика, вот начальник поезда. Я проводник, всё, что от меня надо — я позвала. Ремонтировать, к сожалению, еще не научилась. Они мне всё угрожают: пожалуюсь, пожалуюсь. И сквозняк же не сделать. Когда мы с Адлера выезжаем, он [поезд] прогревается так. Даже на улице прохладнее, он-то стоит на солнце целый день. Мы сами тяжело дышим, языки на плече, колготки не одеваются на мокрое тело, голова трещит. Рейс туда-обратно делаем.



Обычно купе почти в 2 раза дороже плацкарта Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Про алкоголь

Не часто снимают с поезда, но бывает. Это надо буянить, чтобы сняли. Не все подвыпившие адекватные. У нас каждый раз по-разному. Кто-то вот не доехал до отдыха. Протрезвеют и поедут дальше.



Каких только историй тут не бывает. Приехали в Сочи, бабушку с детьми посадила. И подходит пара пьяная. Одеты так хорошо, солидные. Но женщина вообще не понимает, какой там паспорт я от нее требую. Мы же пьяных не сажаем, я вызываю начальника поезда. А он дядька серьезный и начинает: «Ты знаешь, что с тобой будет? Да ты знаешь, с кем говоришь?» На почве алкоголя он агрессирует. Пришел начальник, я за ним такая маленькая спряталась, я вообще недавно работаю. В итоге не посадили. Может, они катались-катались, не рассчитали [с алкоголем].



В дороге можно провести несколько дней Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Домой приехали, начальник говорит: «Тебя посадят, и меня посадят. В Адлере нас будет ждать прокуратура». Обратился всё-таки. Приезжаем, пришла прокуратура. Открываем инструкции: проводник должен вызвать начальника поезда. Я вызвала. Дальше: начальник поезда имеет право отказать, если в состоянии алкогольного опьянения. Всё, действовали согласно инструкции.

Про отсутствие билетов

Да, билетов нет. Недавно муж с женой ехали, купили билеты в разных вагонах, потому что других не было. Она была на второй полке, только на боковушке, ей там не понравилось, что плохо дует. В итоге она пришла в мое купе, залезла на вторую полку к нему. А они оба «вот таких» габаритов. (Раздвигает руки в стороны.) А внизу девушка с двумя детьми, представляешь? А начальник поезда говорит: «Потерпи, они в Краснодаре выйдут».



Вечером женщина попросила вторую подушку, говорит, спать будет. Конечно, имею право отправить ее в свой вагон, но начальник сказал потерпеть. И я терпела. Понимаешь, она, когда сидела, она ноги вниз свесила. Туда, где сидела девушка с двумя детьми. Нормально, да? Взрослая женщина, лет за 40.



Вот если бы девушка с детьми начала возмущаться, тогда я бы ее отправила. А девушка молчала и молчала. Надо было подговорить, но начальник всё: «Потерпи-потерпи». А я прям не могу, ну как это так? Потому что в разных вагонах им не нравится ехать. Валeтом спали там.



Часто вагоны ломаются, поэтому на больших станциях приходит ремонтная бригада Источник: Александр Подопригора / 161.RU











В апреле ехала на нашем [поезде], потом на Севастополь пересаживалась. Так уже в апреле всё занято было: и нижние, и верхние боковые. Полный вагон. И это в апреле, сейчас вообще мест нет.



Не успели на поезд

Конечно, бывало, что кто-то не успевал заскочить. Ехали-ехали и остались на перроне. Стоп-кран срывать нельзя. Только вам [пассажирам] можно — вы же отвечаете. Но будет кирдык, задержка поезда. Человек сам виноват и опоздал, нужно смотреть на время. Это не маршрутка, там остановите, тут. Жалко людей, но нет.



В прошлом рейсе девушка в Ростове с соседнего состава сидела-сидела, поезд поехал, она встает, говорит: «Ой, это же мой поезд». И побежала, кричит: «Что делать, что делать?» Я говорю, на вокзал идите, там же вещи и всё осталось. Ее отправили к дежурному по вокзалу. Они свяжутся с начальником поезда, передадут, что делать дальше. Могут посадить куда-то. Они будут смотреть, если какой-то состав идет, они могут ее посадить. Чтобы догнать. Если нет, то на такси, каждый случай индивидуален.



«Сапсан» или «Ласточку» уже не догнать. Мы же, обычные поезда, постоянно стоим их пропускаем, чтобы они пролетели.



Необычные истории

Смерть в поезде

Недавно пассажир умер. Тромб оторвался, 45 лет. Мы его качали-качали до ближайшей станции, реанимация подъехала, и всё.

И проводник у нас умер. Приехали в Адлер, в вагоне помыли, убрали, легли спать. Встали, подготавливаем состав к рейсу, и проводница бежит. Ну это не наш состав, но мы всех знали хорошо. И вот она бежит до начальника, начальник там аварийно реанимировал, откачивал. На платформу вытащили, приехала бригада. Не знаю, что там случилось, то ли сердце остановилось, то ли тромб оторвался. Супруге позвонили, она говорит: «Ничего не знаю». Вот так умрешь, и никому дела нет.



Каждый вагон убирают сами проводники Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Кто на вокзале объявляет о прибытии поезда?

Голоса, которые объявляют, они разные. Может быть запись. Но в основном живые люди объявляют. То заикаются, то неправильно станцию объявляют, то поезд не тот. Там обычные люди сидят. А иногда диспетчеру звонок на телефон проходит. Вот она рассказывает, сколько стоим, какой поезд идет, а ей звонок идет одновременно. Поэтому везде по-разному.



Случай с пассажиркой на остановке

Я помню, в Краснодаре встали, дождь такой поливает. Я дверь открыла, чтобы посвежее воздух был, ничего же не работает (речь о кондиционере. — Прим. ред.). Девушка такая: «Я здесь выйду, пойду погуляю». Я говорю: «Погоду видели? Дождь поливает. Тут грядки, здесь грядки» (это отцепные вагоны, которые оттащили от перрона в ожидании другого состава. — Прим. ред.). Всё равно: «Пойду погуляю». Ну, думаю, хоть бы назад успела. Смотрю, промокшая как не знаю кто идет обратно: «Я нагулялась». Вот, думаю, по приколу людям, там такой ливень поливал. Много людей со странностями.



Про отдых проводников

В море не успеваем искупаться, сил нет. Обычно по одному работаем, пока уберешься, помоешься. Поспать бы часа четыре, обратно же в ночь. Утром приезжаем, вечером уезжаем. Пока убрался — уже час, пока помылся.



Мы приезжаем и узнаем, на каком поезде едем. На Питер могут поставить, вот ваш вагон — всё. Мы приходим на планерку и узнаем, что у нас будет. Мы даже не знали, куда поедем: в Адлер или Анапу. И сам вагон не знали, купе или плацкарта. Начальник решает.



В мае было два выходных за весь месяц. Поэтому «сколько дома сидите» — громко сказано. Обычно день-два. Раньше было больше выходных, но раньше и по два человека в вагонах было. Легче было, а теперь в лучшем случае 1,5 (три человека на два вагона. — Прим. ред.).



В поездах можно купить перекус Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Физически очень тяжело, очень. Если ты уснул, то четыре часа хоть отдохнешь. А если не получилось, то всё.



Сейчас строже с алкоголем, слава богу. Раньше поножовщина была, из вагонов выкидывали проводников, между собой дрались. Я бы раньше и не пошла, если бы такой беспорядок был. Думала, на немножко совсем пришла, буквально годик, и всё. Ага, уже шесть лет, затягивает. Платят мне нормально. Хотя, судя по тому, сколько нас, платят мало. Было бы нормально, люди бы были. Зачем платить двоим, если проводница и одна справляется, правда? А РЖД при этом всегда нормально зарабатывает.

