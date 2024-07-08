Утро начинается не с кофе: пробка в три километра собралась на левом берегу — где еще трудно проехать

Утром 8 июля Новосибирск встал в пробках. Сильные заторы наблюдаются в разных частях города.
По информации сервиса «Яндекс Карты», пробка длиной почти в 3 километра образовалась на проезде Энергетиков в сторону Димитровского моста, почти в 1,5 километра — на Октябрьском мосту.
Кроме того, машины встали на улицах Станиславской, Станционной, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Большевистской, Восход, Кирова и Ипподромской.
В целом этот сервис, как и 2ГИС, оценивает дорожную ситуацию на 4 балла.
Ранее власти признали ошибку в установке запрещающих дорожных знаков на выезде из микрорайона Стрижи — теперь знаки «Движение запрещено» согласованы с табличкой «Время действия с 7:00 до 8:00».
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