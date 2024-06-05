Власти признали ошибку в установке запрещающих дорожных знаков на выезде из микрорайона Стрижи

В новосибирском «Городском центре организации дорожного движения» признали ошибку при установке запрещающих знаков на улице Арктическая в микрорайоне Стрижи. Из-за этого по утрам на этой улице происходил транспортный коллапс: люди ехали вопреки ограничениям даже в присутствии экипажей ГИБДД. В мэрии сообщили НГС, что допущение устранено и знаки теперь согласованы.

