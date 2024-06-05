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Дороги и транспорт Власти признали ошибку в установке запрещающих дорожных знаков на выезде из микрорайона Стрижи

Власти признали ошибку в установке запрещающих дорожных знаков на выезде из микрорайона Стрижи

Теперь знаки «Движение запрещено» согласованы с табличкой «Время действия с 7:00 до 8:00»

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Ранее жители частного сектора со смартфонами наперевес помогали инспекторам ДПС ловить нарушителей

В новосибирском «Городском центре организации дорожного движения» признали ошибку при установке запрещающих знаков на улице Арктическая в микрорайоне Стрижи. Из-за этого по утрам на этой улице происходил транспортный коллапс: люди ехали вопреки ограничениям даже в присутствии экипажей ГИБДД. В мэрии сообщили НГС, что допущение устранено и знаки теперь согласованы.

— Дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» установлен МБУ города Новосибирска «ГЦОДД. В связи с допущенной технической ошибкой при подготовке документов на установку дорожных знаков установка была выполнена без учета знаков дополнительной информации, уточняющих время действия знаков, — заявили в мэрии.

Теперь дорожные знаки «Движение запрещено» на Арктической установлены совместно с табличкой «Время действия (с 07–00 до 08–00)».

Закрыть проезд требовали жители частного сектора на Арктической, обосновывая это тем, что их дети вынуждены ходить в школу мимо автомобильной пробки. По итогу встречи с жителями ЖК «Эволюция», «Эскимо» и «ЖК Начало мая», которые по Арктической выезжают на Мочищенское шоссе, и было принято компромиссное решение ограничить движение по улице ранним утром. Но таблички о том, что ограничение временное сразу не поставили

В мэрии также сообщили НГС о том, что с ОООО «ДорИнжПроект» заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по строительству автомобильной дороги общего пользования на улице Широтной. По задумке властей, реализация проекта позволит снизить транспортную напряженность в микрорайоне «Стрижи».

Застройщик ЖК «Эволюция», «Эскимо» и «Начало мая» — группа компаний «Стрижи». НГС 29 мая направил в ГК запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации этого материала редакция не получила ответа.

Ранее Новосибирцы отреагировали на материал НГС о том, что внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) должно способствовать снижению нагрузки на некоторые перекрестки города. Под публикацией они оставили больше 200 комментариев, в которых высказались о том, что, по их мнению, уменьшило бы заторы в Новосибирске.

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Стрижи ГК Стрижи Транспортная доступность Транспорт Пробки Ограничение движения
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