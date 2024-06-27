На автобусных маршрутах Новосибирска не хватает водителей — с проблемой столкнулись частные перевозчики

В Новосибирске на автобусных маршрутах частных перевозчиков наблюдается нехватка водителей. Об этом НГС сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта.
— По информации немуниципальных перевозчиков, наблюдается существенная нехватка водителей автобусов, общая укомплектованность не превышает 70%, — говорится в ответе пресс-службы на запрос редакции.
Муниципальные автобусы, по данным транспортного департамента, укомплектованы водительским составом на 86%, троллейбусы на 69%, а трамваи на 82%. В 2023 году был утвержден и реализуется комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, одна из его задач — популяризация водительской профессии.
— В том числе комплекс предусматривает подготовку водителей трамвая, троллейбуса в количестве 50 человек за счет средств областного бюджета НСО; увеличение плана приема по программе переподготовки «Водитель автомобиля» категории «Д» также за счет областного бюджета, — подчеркивают в пресс-службе.
Как отмечается в ответе на запрос, за пять месяцев 2024 года средняя зарплата водителей городских автобусных маршрутов составила 95,2 тысячи, троллейбусных — 118 тысяч, трамвайных — 95 тысяч рублей.
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