Самолет из Новосибирска развернулся по пути на Пхукет — на борту стало плохо ребенку

21 июня самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Новосибирска до Пхукета, вернулся в Толмачево. Что произошло, НГС рассказали в аэропорту.
— Борт вернулся из-за больного пассажира — ребенка. Люди уже вылетели этим же бортом, — сообщили НГС в пресс-службе Толмачево.
Чтобы уточнить подробности произошедшего, редакция отправила запрос в авиакомпанию Red Wings.
Ранее стало известно, почему самолет авиакомпании «Алроса» кружил над Новосибирском и вернулся в Толмачево.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.