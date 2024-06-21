НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +16

4 м/c,

ю-в.

 742мм 76%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,42
EUR 91,45

СРОЧНО

Ребенку стало плохо на борту до Пхукета

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Забирают долгострой на Маркса
Баттл Сибири и Урала
Бомбилы жгут конкурентов
Последние квартиры в ипотеку
Опасности на пляже
Убийство девочки из Каменки
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Самолет из Новосибирска развернулся по пути на Пхукет — на борту стало плохо ребенку

Самолет из Новосибирска развернулся по пути на Пхукет — на борту стало плохо ребенку

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Red Wings

2 036
4 комментария
Пассажиры уже вылетели снова тем же бортом

21 июня самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Новосибирска до Пхукета, вернулся в Толмачево. Что произошло, НГС рассказали в аэропорту.

— Борт вернулся из-за больного пассажира — ребенка. Люди уже вылетели этим же бортом, — сообщили НГС в пресс-службе Толмачево.

Чтобы уточнить подробности произошедшего, редакция отправила запрос в авиакомпанию Red Wings.

Если вы летели этим же рейсом, расскажите НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее стало известно, почему самолет авиакомпании «Алроса» кружил над Новосибирском и вернулся в Толмачево.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Толмачево Таиланд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
«Реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну». Что думает про отмену ЕГЭ обычный учитель
Ирина Ульянова
Учитель
Мнение
«А рожать в таком городе не хочется»: молодая мама из Новосибирска — о недоступности транспорта для людей с колясками
Татьяна Строкатова
молодая мама
Рекомендуем
Знакомства

Егор,  36

НЭШ,  49

Juli_Я,  43

Андрей,  46

Евген,  48

Сергей,  38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление