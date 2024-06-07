«Решили устранить дефекты»: почему в асфальт в Новосибирске кидали в лужу — объяснение подрядчика

Яму на дороге засыпали, чтобы избежать ДТП Источник: читатель НГС











В Новосибирские рабочие забросали асфальтом в лужу на улице Сакко и Ванцетти. Представитель компании-подрядчика объяснил, почему это произошло.



На улице во время дорожных работ был сильный ливень Источник: читатель НГС

Видео с работами прислал читатель НГС. После публикации в нашем телеграм-канале в редакцию обратился Влад Китаев, который представился начальником участка компании «АСК54». Он объяснил, что работы нужно было выполнить для того, чтобы у машин, которые ездят по этому участку, не повредились бамперы.



Он также добавил, что при фрезеровании покрытия на участке выяснилось, что его толщина меньше 5 сантиметров. При использовании автомобильной дороги после проведенных работ появились выбоины глубиной до 15 сантиметров.



— Чтобы избежать ДТП и из-за неблагоприятных погодных условий, мы решили устранить дефекты дорожного покрытия асфальтогранулятом до наступления благоприятных условий для выполнения работ по устройству слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, — заключил представитель подрядной организации.



По информации сервиса RusProfile, компания «АСК54» зарегистрирована в 2021 год. Учредитель — Агарагим Агарагимли. В этом году фирма заключила пять контрактов с «ДЭУ №1» на ямочный ремонт дорог. Их общая сумма составляет 53 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о том, что опасная яма появилась на перекрестке в центре Новосибирска. Ее уже назвали «лучшей».

