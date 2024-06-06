«Лучшая» в городе: опасная яма появилась на перекрестке в центре Новосибирска — фото

В центре Новосибирска появилась яма глубиной около 25 сантиметров. Опасное препятствие на дороге снял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Новосибирец рассказал, что опасная яма находится на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта.
— «Лучшая» яма Новосибирска. Глубина — сантиметров 25. Когда кто-то едет — гравий из ямы выбрасывает на припаркованные машины, — рассказал Александр Ощепков.
Яма находится на проезжей части в левом ряду и создает неудобства для автомобилистов — они вынуждены притормаживать, чтобы объехать препятствие, из-за этого на данном участке образуются дорожные заторы.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируется ли устранить опасную яму и в какие сроки.
Ранее житель улицы Промышленной показал убитое состояние дорожного полотна на перекрестке с улицей Индустриальной. Сибиряк утверждает, что каждую весну здесь «смывается» асфальт.