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Дороги и транспорт эксклюзив «Лучшая» в городе: опасная яма появилась на перекрестке в центре Новосибирска — фото

«Лучшая» в городе: опасная яма появилась на перекрестке в центре Новосибирска — фото

Глубина ямы составляет около 25 сантиметров

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Пока неизвестно, планируется ли залатать опасную яму

В центре Новосибирска появилась яма глубиной около 25 сантиметров. Опасное препятствие на дороге снял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Новосибирец рассказал, что опасная яма находится на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта.

Водители вынуждены притормаживать, чтобы не оставить подвеску в яме

— «Лучшая» яма Новосибирска. Глубина — сантиметров 25. Когда кто-то едет — гравий из ямы выбрасывает на припаркованные машины, — рассказал Александр Ощепков.

Яма находится на проезжей части в левом ряду и создает неудобства для автомобилистов — они вынуждены притормаживать, чтобы объехать препятствие, из-за этого на данном участке образуются дорожные заторы.

Гравий разлетается из ямы при каждом проезде автомобиля

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируется ли устранить опасную яму и в какие сроки.

Ранее житель улицы Промышленной показал убитое состояние дорожного полотна на перекрестке с улицей Индустриальной. Сибиряк утверждает, что каждую весну здесь «смывается» асфальт.

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