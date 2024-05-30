«Петушиный поступок»: Lexus без номеров объехал по встречке светофор в Новосибирске — видео

В Новосибирске Lexus объехал по встречке поток машин на повороте, а после вернулся в свою полосу. Видео маневра опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Петушиный поступок совершил водитель седана Lexus LS430 без госномеров, поворачивая на улицу Петухова с Советского шоссе, — написали в телеграм-канале.
На кадрах видно, как автомобиль поворачивает с Советского шоссе, но вместо того, чтобы заехать в свою полосу, уезжает на встречку. Автомобилист объехал стоящие на светофоре автомобили и через некоторое время вернулся в свой поток.
Несколько дней назад в центре Новосибирска водитель тонированного автомобиля Lexus без номеров проехал по встречной полосе на красный сигнал светофора.