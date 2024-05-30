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Дороги и транспорт «Петушиный поступок»: Lexus без номеров объехал по встречке светофор в Новосибирске — видео

«Петушиный поступок»: Lexus без номеров объехал по встречке светофор в Новосибирске — видео

Автомобилист объехал машины на светофоре, а после вернулся в свою полосу

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Непонятно, для чего водитель решил выехать не на свою полосу

В Новосибирске Lexus объехал по встречке поток машин на повороте, а после вернулся в свою полосу. Видео маневра опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Петушиный поступок совершил водитель седана Lexus LS430 без госномеров, поворачивая на улицу Петухова с Советского шоссе, — написали в телеграм-канале.

На кадрах видно, как автомобиль поворачивает с Советского шоссе, но вместо того, чтобы заехать в свою полосу, уезжает на встречку. Автомобилист объехал стоящие на светофоре автомобили и через некоторое время вернулся в свой поток.

Обратите внимание на автомобиль слева в кадре

Несколько дней назад в центре Новосибирска водитель тонированного автомобиля Lexus без номеров проехал по встречной полосе на красный сигнал светофора.

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