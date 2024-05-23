В Академгородке ради фестиваля перекроют улицу — проезд закроют на несколько дней

Речь идет об участке дороги у Академпарка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на несколько дней частично перекроют улицу Николаева в Академгородке. Ее закроют для проведения общегородского фестиваля Smart Piknik, сообщили в пресс-центре мэрии.



Временное прекращение движения введут по улице Николаева от перекрестка с Инженерной до угла спортплощадки у дома № 18 на Николаева с обеспечением объезда. Оно будет действовать с 20:00 часов 24 мая до 06:00 часов 26 мая.



— В этот период на данном участке будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспорта, — сказано в сообщении.

Для удобства читателей мы нанесли участок на карту Источник: yandex.ru/map-constructor

По данным городской администрации, в программе фестиваля числятся экскурсии, лекции, мастер-классы и другое. В прошлом году для события также вводили ограничения движения транспорта.

