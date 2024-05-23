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Дороги и транспорт В Академгородке ради фестиваля перекроют улицу — проезд закроют на несколько дней

В Академгородке ради фестиваля перекроют улицу — проезд закроют на несколько дней

Там пройдет общегородской фестиваль Smart Piknik

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Речь идет об участке дороги у Академпарка

В Новосибирске на несколько дней частично перекроют улицу Николаева в Академгородке. Ее закроют для проведения общегородского фестиваля Smart Piknik, сообщили в пресс-центре мэрии.

Временное прекращение движения введут по улице Николаева от перекрестка с Инженерной до угла спортплощадки у дома № 18 на Николаева с обеспечением объезда. Оно будет действовать с 20:00 часов 24 мая до 06:00 часов 26 мая.

— В этот период на данном участке будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспорта, — сказано в сообщении.

Для удобства читателей мы нанесли участок на карту

По данным городской администрации, в программе фестиваля числятся экскурсии, лекции, мастер-классы и другое. В прошлом году для события также вводили ограничения движения транспорта.

В ближайшие выходные в центре Новосибирска закроют движение для проведения Крестного хода. Ограничения планируется ввести 26 мая.

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