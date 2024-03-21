«Пора покупать вертолет»: левый берег Новосибирска сковали утренние пробки — там произошло сразу несколько ДТП

По словам читателя НГС Максима, в подобных пробках приходится стоять ежедневно Источник: Читатель NGS.RU











Утром 21 марта левый берег Новосибирска встал в пробках. По данным 2ГИС, там произошло сразу несколько ДТП — у остановки «Горская» и на улице Немировича-Данченко, ближе к площади Лыщинского.



— Ежедневно, каждое утро теперь это (пробки. — Прим. Ред.) происходит. Из-за того, что поток машин с левого берега на правый перегораживает проезд автомобилям, едущим с правого на левый, — считает читатель НГС Максим.



По информации «Яндекс Карт», самые сильные заторы на Левобережье — на Октябрьском мосту, проспекте Карла Маркса, улицах Станиславского, Немировича-Данченко, Ватутина, проезде Энергетиков. На правом берегу — на Большевистской, Кирова, Кошурникова, Богдана Хмельницкого, Красном проспекте.

Вот как ситуация с пробками на левом берегу выглядит на карте Источник: «Яндекс Карты»











В целом сервис оценивает пробки в городе на 6 баллов.



Пользователи 2ГИС оставляют комментарии о дорожной ситуации.



— Пора покупать вертолет, — пишет Елена с Октябрьского моста.



Екатерина поддерживает:



— Вы издеваетесь? На работу к 10 теперь выезжать в 5, что ли?



— А у меня планерка отменилась. Теперь можно не торопиться, — с Немировича-Данченко рассказывает Андрей.



— Стабильность, — уверен аноним.



— Инопланетяне приземлились на этот раз прямо на площадь Труда, — шутит пользователь под ником DrMGj.



Ранее на Большевистской собралась пробка длиной почти в 6 километров.