«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы

Вячеслав Ашурков Руководитель ФАР в Новосибирске

Теперь мост — одна сплошная пробка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дорогу в сторону правого берега на Октябрьском мосту сузили из-за ремонта на прошлой неделе. И это сразу же вызвало пробки, которые теперь не ограничиваются утренними и вечерними часами. Заторы возникают даже в выходные. Работы будут проводить семь месяцев, поэтому новосибирцам придется привыкать к новой реальности. Но таких проблем можно было бы избежать, и причина пробок не в перекрытии, уверен Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). Публикуем его мнение от первого лица.



Нужно, конечно, начать с того, что Октябрьский мост действительно очень долго капитально не ремонтировали и те работы, что сейчас проводят, действительно нужны. Другой вопрос — как их делают? На мой взгляд, ремонт идет очень медленно и даже последние потуги мэрии ускорить процесс мало влияют на ситуацию.

В итоге мы получили мост, стоящий почти круглосуточно в пробках, разбитые машины, порванные шины и разъяренных водителей и горожан.

У меня нет уверенности, что действительно после того, как было объявлено об ускорении процесса, всё это ускорится. У подрядчика есть свой график, план, и дело здесь не в нем. И не в светофорах, режим которых тоже обещали поменять еще две недели назад, чтобы решить проблему с пробками.

Заторы образуются из-за состояния дорожного полотна. Что произошло в ситуации с Октябрьским мостом? Вышел подрядчик, а наше дорожное управление, которое должно заниматься содержанием моста, умыло руки и ушло в сторону. Рассуждали, видимо, так: зашел же подрядчик, и какая теперь печаль — пусть занимается. Но дело в том, что у подрядчика есть определенный список работ, а выбоины, ямы, трещины, колейность как были, так и остались и в этот список не входят.

Ямы серьезно тормозят поток Источник: Вячеслав Ашурков

Подрядчик сейчас снимает в правой полосе верхний слой асфальта, тротуар сносит и так далее, а на оставшихся для движения полосах — ямы. И что делают водители? Правильно, снижают скорость чуть ли не до полной остановки, иначе в этих ямах можно так и остаться. И несмотря на то, что за ним движутся автомобили по более-менее хорошей дороге, в любом случае будет пробка, потому что скорость каравана измеряется по самому медленному верблюду. И этим самым верблюдом будет первый автомобиль, который попадает на участок с плохой дорогой, где яма.

А часть водителей начинают не просто тормозить, а еще и перестраиваются из правого ряда в левый. Учитывая, что скорость на мосту не сильно высокая, то им достаточно легко это удается сделать без аварий, но это тормозит еще один ряд.

По моей информации, ямы уже начали заделывать, но делают это как всегда: не заранее перед масштабным ремонтом, а уже когда мост задохнулся в пробках.

У нас даже центральные улицы находятся в плачевном состоянии. Мне очень жаль автомобилистов, которые сейчас ездят на зимней резине, потому что гололед и снег, а при этом уже и ямы. «Переобуваться» пока рано, а зимняя резина по своим свойствам более мягкая, чем летняя. Получается, убьешь резину, машину и еще в пробках постоишь. Сервис — всё включено!

Ситуация осложняется еще и тем, что у нас температура сейчас ежесуточно проходит через ноль градусов, то есть в течение дня всё тает, а потом ночью замерзает. Вода просачивается во все трещины, которые найдет. В итоге ям и разрывов становится всё больше. Поэтому так важен поддерживающий ремонт, который нужно проводить вовремя, быстро и качественно.

Согласны с автором? Да, ситуация с мостом действительно ужасающая Да, и проблема во всём городе такая Нет, проблема в другом Напишу свое мнение в комментариях

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