«Сильно не церемонятся»: водители стали разворачиваться на участке сибирячки — рядом сузили проезд

По мнению жительницы, проблемы возникают и у пешеходов. Комментирует это следующим образом:



— На трассе расположена автобусная остановка в сторону города. Людям негде на нее пройти, они вынуждены лезть в гору, как горные козлы.



Автор поста заявила, что при чистке строящейся трассы на улицу Светлую с нее могут падать большие куски снега. Опасается, что они способны повредить машины, но и травмировать прохожих.



— Возвращаясь с работы, я не могла проехать к дому, так как вся дорога была завалена на расстоянии 15–20 метров. Мне пришлось растаскивать эти глыбы по сторонам. Не знаю, сколько они весят, но поднять их нет возможности. Когда идет снег, дорогу переметает. Большая часть Светлой широкая, но ее конец очень узкий. Отрезок примерно в 100 метров, на нем всего два дома: мой и соседей, — утверждает Наталья.

