«Сильно не церемонятся»: водители стали разворачиваться на участке сибирячки — рядом сузили проезд

После того как в селе Раздольном началась реконструкция трассы Новосибирск — Ленинск Кузнецкий, некоторым жителям стало трудно добираться до своих домов. Одна из них — Наталья — заявила: зимой проезд настолько узкий, что автомобилям не всегда хватает места даже для того, чтобы разъехаться с пешеходами.
Пост с новой жалобой сибирячки опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». В нем она сообщила, что речь идет об улице Светлой, в конце которой — ее дом:
— Трассу сделали выше уровня прежней дороги, расширили, и улица стала невозможно узкой, — поделилась она.
По словам Натальи, ранее находившийся там выезд на дорогу закрылся, и теперь периодически водители, которые заблудились, заезжают на ее участок, чтобы развернуться.
— Дом еще строится. Нет забора, но стоят металлические столбы, всем своим видом намекающие на частную территорию, — объясняет женщина. — Некоторые сильно не церемонятся: заезжают на газон, посадки. Недавно высший пилотаж — кто-то додумался даже в открытый гараж заехать, который, на минуточку, в доме.
По мнению жительницы, проблемы возникают и у пешеходов. Комментирует это следующим образом:
— На трассе расположена автобусная остановка в сторону города. Людям негде на нее пройти, они вынуждены лезть в гору, как горные козлы.
Автор поста заявила, что при чистке строящейся трассы на улицу Светлую с нее могут падать большие куски снега. Опасается, что они способны повредить машины, но и травмировать прохожих.
— Возвращаясь с работы, я не могла проехать к дому, так как вся дорога была завалена на расстоянии 15–20 метров. Мне пришлось растаскивать эти глыбы по сторонам. Не знаю, сколько они весят, но поднять их нет возможности. Когда идет снег, дорогу переметает. Большая часть Светлой широкая, но ее конец очень узкий. Отрезок примерно в 100 метров, на нем всего два дома: мой и соседей, — утверждает Наталья.
Что говорят в ТУАД
В ТУАД Новосибирской области НГС сообщили: проектной документацией предусмотрено обустройство проезда (он же — проход) от дороги к домам на Светлой (7–25 по нечетной стороне).
— В данный момент выполнены все работы по устройству покрытия на местном проезде. В соответствии с подразделом норм СанПин требования по установлению и расчету санитарных разрывов устанавливаются только в отношении автомагистралей. Для местных проездов аналогичные требования в нормативной документации отсутствуют, — отмечают в управлении.
В ТУАД добавляют следующее:
— Устроен временный проезд с щебеночным покрытием от улицы до дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. После окончания реконструкции он будет ликвидирован.
Также в управлении заявили, что работы по реконструкции на участке трассы выполняют в полном соответствии с проектом, прошедшим государственную вневедомственную экспертизу:
— Нарушений, отступлений от проектной документации, в том числе требований безопасности при строительных работах, вблизи жилого дома на Светлой не выявлено, — заявили корреспонденту.
Ранее жители Раздольного уже были недовольны реконструкцией областной трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий: в сложностях дорожного проекта разбирался корреспондент НГС.