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Должны закончить летом: под Новосибирском отремонтируют часть Мочищенского шоссе

Для работ ищут подрядчика

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Работы собираются закончить к концу июня

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В Новосибирском районе отремонтируют дорогу на Мочищенском шоссе. На это выделили почти 9 миллионов рублей.

Информацию о поиске подрядчика, который выполнит работы, разместили на сайте госзакупок. Заказчик — «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» района.

В документах указано, что победитель торгов должен выполнить ремонт Мочищенского шоссе, для этого снять старое покрытие и заменить его новым с помощью горячих асфальтобетонных смесей. Обочины укрепят щебнем. Точный участок работ не указан.

Заявки на участие в торгах принимают до 28 февраля. Ремонт должны завершить до 20 июня 2024 года.

В этом году на ремонт дорог в Новосибирске выделили больше миллиарда рублей. Работы собираются провести на 14 участках общей длиной в 19 километров. Некоторые подрядчики уже известны — ранее они уже ремонтировали дороги в городе и области.

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Ремонт дорогМочищенское шоссеГосзакупкиНовосибирский район
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