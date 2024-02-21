Должны закончить летом: под Новосибирском отремонтируют часть Мочищенского шоссе

В Новосибирском районе отремонтируют дорогу на Мочищенском шоссе. На это выделили почти 9 миллионов рублей.
Информацию о поиске подрядчика, который выполнит работы, разместили на сайте госзакупок. Заказчик — «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» района.
В документах указано, что победитель торгов должен выполнить ремонт Мочищенского шоссе, для этого снять старое покрытие и заменить его новым с помощью горячих асфальтобетонных смесей. Обочины укрепят щебнем. Точный участок работ не указан.
Заявки на участие в торгах принимают до 28 февраля. Ремонт должны завершить до 20 июня 2024 года.
В этом году на ремонт дорог в Новосибирске выделили больше миллиарда рублей. Работы собираются провести на 14 участках общей длиной в 19 километров. Некоторые подрядчики уже известны — ранее они уже ремонтировали дороги в городе и области.