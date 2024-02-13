Более 28 миллионов потратят на ремонт дороги под Новосибирском — где проведут работы

Более 28,3 миллиона рублей готовы направить на ремонт дороги в Новосибирской области. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок 13 февраля.
В документах сказано, что работы проведут в селе Криводановка Новосибирского района. Речь идет об участке дороги по улице Микрорайон от дома 9 до Шоссейной.
— Предметом контракта является выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Микрорайон от дома 9 до улицы Шоссейная в селе Криводановка Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, — сказано в документах.
Ремонт проведут с 13 мая по 15 июля этого года. В смету вошли такие работы, как демонтаж дорожных знаков, бортового камня, устройство выравнивающего слоя и другое.
Подать заявку на участке в закупке можно до 21 февраля. Определить подрядчика планируется 22 февраля этого года.
В начале февраля в Новосибирске объявили закупку для ремонта дороги у Толмачевского шоссе. Начальная цена контракта на выполнение работ составила более 20,3 миллиона рублей.