«Водители не хотят в тюрьму»: жители частного сектора требуют вернуть остановку, на которой опасно высаживать пассажиров

В Дзержинском районе Новосибирска жителей частного сектора лишили остановки единственного маршрутного такси. Теперь людям приходится долго ходить до следующий остановки по бездорожью. НГС ситуацию прокомментировали жители микрорайона и перевозчик. Последний отмечает, что высаживать пассжиров в указанной точке опасно. Жители же не хотят рисковать и идти по узкой дороге к следующему остановчному пункту.
Позиция жителей
В частном секторе Дзержинского района отменили остановку маршрутного такси №72 «Воронежская», которая располагалась на улице Технической. Это единственный транспорт, который обслуживает эту местность. Добираться до следующей остановки стало далеко и неудобно. До этого перевозчик уже отменил на указанном маршруте 5 других остановок — на улицах Технической и Коминтерна.
— Отменили очередную остановку, и теперь жителям приходится идти по очень узкой дороге. Машины не могут разъехаться, пешеходам приходится от них уворачиваться. Расстояния до следующих остановок очень большие — от «Бани» до «Коминтерна» нужно идти около километра. Пешеходов обливает грязью из-под колёс. Тротуара нет нигде, а идти по узкой дороге рядом с машинами опасно, — сетует местная жительница Ольга.
Активистка Ксения отметила, что ранее в маршрутках №72 остановка «Воронежская» фигурировала, но потом ее убрали, ссылаясь на то, что дорога, на которой она расположена, не предназначена для движения общественного транспорта. При этом, уверяет Ксения, маршрутки все равно останавливались.
— 8 февраля люди ждали на остановке по 30 минут и больше. Начали звонить перевозчику. Тот вечером позвонил председателю ТОСа, и попросил сообщить, что благодаря истерикам и разборкам людей он эту остановку убирает. И попросил предупредить жителей, чтобы не стояли и не ждали, — объяснила Ксения.
По словам Ксении, перевозчик сказал жителям частного сектора, что останавливаться в указанном месте небезопасно. Но жители считают, что ходить по узкой дороге без тротуаров до соседних остановок опаснее.
Позиция перевозчика
Перевозчик Анатолий Кожанов, работающий на маршруте маршрутного такси № 72, отметил, что остановку было решено убрать из соображений безопасности дорожного движения.
— Эту остановку сделали, когда убирали предыдущую. По правилам дорожного движения для безопасности людей посадка и высадка на перекрестке запрещена. На этой остановке постоянно сносит маршруткам зеркала, бывают и другие проблемы. Недавно сбили бабушку, которая вышла из маршрутки и стала переходить дорогу. Ее машина сбила именно на этом перекрестке. В связи с правилами безопасности эта остановка отменена, ее и вообще не должно быть, так как в реестре ее нет, — объяснил Анатолий Кожанов.
По словам перевозчика, в какой-то момент людям пошли на уступки. Якобы, когда в частном секторе переносили предыдущую остановку, люди обещали построить тут павильон, но никто ничего не сделал. Пассажиров приходилось высаживать, где попало.
— Мы все нормативные акты сейчас приводим в порядок. И всех об этом предупредили. Пройти до основной остановки, где безопасность людей соблюдается, всего 100 метров. Так что остановки здесь не будет. Никто не хочет из водителей попасть в тюрьму и сидеть из-за того, что высадили пассажиров, а с ними что-то потом произойшло на этом перекрестке. В связи с этим все водители отказались, — заключил Анатолий.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой пояснить, как намерены решать существующую проблему в будущем.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске не хватает водителей общественного транспорта. Дефицит доходит до 34%.