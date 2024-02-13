«Водители не хотят в тюрьму»: жители частного сектора требуют вернуть остановку, на которой опасно высаживать пассажиров

Позиция жителей

В частном секторе Дзержинского района отменили остановку маршрутного такси №72 «Воронежская», которая располагалась на улице Технической. Это единственный транспорт, который обслуживает эту местность. Добираться до следующей остановки стало далеко и неудобно. До этого перевозчик уже отменил на указанном маршруте 5 других остановок — на улицах Технической и Коминтерна.



— Отменили очередную остановку, и теперь жителям приходится идти по очень узкой дороге. Машины не могут разъехаться, пешеходам приходится от них уворачиваться. Расстояния до следующих остановок очень большие — от «Бани» до «Коминтерна» нужно идти около километра. Пешеходов обливает грязью из-под колёс. Тротуара нет нигде, а идти по узкой дороге рядом с машинами опасно, — сетует местная жительница Ольга.

