Готовьтесь к пробкам: выбоины на Октябрьском и Димитровском мостах решили заделать за один день до морозов

В Новосибирске должны устранить особо опасные выбоины на Октябрьском и Димитровском мостах. Сделать рабочие это должны до морозов, которые придут в город на днях.
— Хочу обратить внимание на состояние Димитровского и Октябрьского мостов. Достаточно большие выбоины появились. Понимаю, что в 30-градусный мороз, который обещают, мы эту работу не будем выполнять, но завтра вполне комфортная температура до -5 градусов обещаю. Правда, со снегом, тем не менее можно спланировать особенно опасные ямы заделать, — отметил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании.
Также сегодня глава Новосибирска поручил увеличить количество смесей, которыми посыпают тротуары ото льда. Он отметил, что механическая очистка не поможет решить проблему.