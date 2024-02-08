На левом берегу Новосибирска перестали ходить трамваи — утром случилась авария

В Новосибирске утром в четверг, 8 февраля, перестали ходить трамваи №18 и №15. Об этом в редакцию НГС сообщили местные жители.
— На левом берегу что-то с трамваями. №18 только один на «Яндекс Картах». На остановке «Тепличная» ждали 20 минут, не было ни одного из маршрутов №15 или №18 маршрутов.
Диспетчер Левобережного трамвайного филиала №4 сообщила корреспонденту НГС по телефону, что произошла авария, в результате которой трамваи не могли выехать из депо.
— Авария произошла возле депо. Только-только начинают выезжать трамваи, — отметили в диспетчерской.
По данным «Яндекс Карты» всего на маршруте к 8 утра на рейс вышло 3 трамвая №18 и 2 трамвая №15.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске не хватает водителей общественного транспорта. Дефицит доходит до 34%.