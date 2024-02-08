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На левом берегу Новосибирска перестали ходить трамваи — утром случилась авария

В диспетчерской Левобережного трамвайного филиала №4 объяснили, что произошло

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Люди не смогли дождаться ни одного трамвая

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В Новосибирске утром в четверг, 8 февраля, перестали ходить трамваи №18 и №15. Об этом в редакцию НГС сообщили местные жители.

— На левом берегу что-то с трамваями. №18 только один на «Яндекс Картах». На остановке «Тепличная» ждали 20 минут, не было ни одного из маршрутов №15 или №18 маршрутов.

Транспорт не могли отследить в приложениях

Транспорт не могли отследить в приложениях

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Диспетчер Левобережного трамвайного филиала №4 сообщила корреспонденту НГС по телефону, что произошла авария, в результате которой трамваи не могли выехать из депо.

— Авария произошла возле депо. Только-только начинают выезжать трамваи, — отметили в диспетчерской.

По данным «Яндекс Карты» всего на маршруте к 8 утра на рейс вышло 3 трамвая №18 и 2 трамвая №15.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске не хватает водителей общественного транспорта. Дефицит доходит до 34%.

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ТрамваиЛевый берегАварияДиспетчерДепо
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