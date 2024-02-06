«Предложения выросло на 825%»: какие китайские авто больше всего продают в Новосибирской области

В Новосибирской области на рынке новых автомобилей в 2023 году доля китайских брендов достигла
— В прошлом году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в этом регионе составила
Средняя стоимость китайских автомобилей за год выросла на
В России продолжается рост продаж электрокаров и гибридных автомобилей. Гибриды (бензиновый двигатель плюс электромотор) уже пользуются заметным спросом. Правда ли, что это позволяет экономить недешевое ныне топливо, насколько дороже такие авто и какие у них есть проблемы — в нашем материале.