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«Предложения выросло на 825%»: какие китайские авто больше всего продают в Новосибирской области

Специалисты «Авито» проанализировали данные за 2023 год

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В топ самых популярных вошел бренд Chery

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В Новосибирской области на рынке новых автомобилей в 2023 году доля китайских брендов достигла 69%. Об этом рассказали в аналитики «Авито Авто». Эксперты проанализировали структуру по спросу и предложению новых автомобилей на платформе за 2023 год.

— В прошлом году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в этом регионе составила 69%. За год этот показатель увеличился на 55%. Спрос и предложение показали еще более впечатляющий рост в регионе: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 184%, а предложение — на 825%, — рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

Средняя стоимость китайских автомобилей за год выросла на 71% и достигла 4 240 000 рублей. В топ самых популярных брендов новых китайских автомобилей вошли Changan (доля спроса — 0,03%, средняя цена моделей бренда — 2 750 000 рублей), Chery (доля спроса — 0,02%, средняя цена моделей бренда — 4 160 000 рублей), Exeed (доля спроса — 0,02%, средняя цена моделей бренда — 5 280 000 рублей).

В России продолжается рост продаж электрокаров и гибридных автомобилей. Гибриды (бензиновый двигатель плюс электромотор) уже пользуются заметным спросом. Правда ли, что это позволяет экономить недешевое ныне топливо, насколько дороже такие авто и какие у них есть проблемы — в нашем материале.

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Китайские автоАвтомобилиПродажиНовосибирск
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