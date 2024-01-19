«Экономичность — кайф». Сколько водители платят за бензин на машинах-гибридах и какие проблемы у этих «полуэлектричек»

Основными плюсами гибридов считаются экономия топлива и динамика — возможность дополнительно использовать мощности электромотора для быстрого старта или ускорения при обгоне. Так что же, реально с таким авто можно сэкономить недешевый нынче бензин? И насколько?

— Действительно, за 2023 год вырос спрос на гибриды, его еще дополнительно подстегнул запрет правительства Японии на экспорт гибридных автомобилей. Что касается параллельных гибридов, таких как Toyota Prius, Toyota Aqua, Nissan Note e-Power, их любят за то, что они позволяют значительно сэкономить на топливе. Если обычный бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,8 литра расходует в городском цикле порядка 10 литров на 100 километров, то у той же Toyota Prius расход вдвое меньше. А в основном такие автомобили как раз и используются в городском цикле, — рассказывает менеджер по связям с общественностью компании «РДМ Импорт» Михаил Крылов.

