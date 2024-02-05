Сибирячка влетела в бетонные блоки рядом с разрытой теплотрассой — сколько суд взыскал с «Сибэко»

Ремонт машины независимый эксперт оценил более чем в 270 тысяч рублей, эти деньги хозяйка машины хотела взыскать с Департамента благоустройства мэрии и СГК. Центральный районный суд пришел к выводу, что платить должна компания «Сибэко».

— АО «Сибэко», которое не приняло необходимых мер по исполнению обязанностей, предусмотренных законом в части обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ. При этом отсутствие на дороге сигнального ограждения или предупреждающих знаков не позволило водителю своевременно обнаружить имеющееся препятствие для движения автомобиля и избежать наезда на него. Грубой неосторожности в действиях Галины А. не установлено, — указано в сообщении на сайте суда.