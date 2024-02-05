Сибирячка влетела в бетонные блоки рядом с разрытой теплотрассой — сколько суд взыскал с «Сибэко»

Коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда вынесла решение по спору коммунальщиков и владелицы автомобиля. Суд посчитал, что девушка разбила свою машину по вине «Сибэко», поэтому компанию обязали возместить ущерб. При этом компания настаивает, что ситуация неоднозначна. Информацию о результатах рассмотрения дела опубликовали на сайте суда.
По данным сервиса Контур.фокус, АО «Сибэко» входит в состав СГК, но является отдельным юридическим лицом.
По данным областного суда, осенью 2022 года коммунальщики ликвидировали аварию на теплотрассе в Октябрьском районе. Раскоп они огородили бетонным блоками.
— 25 октября 2022 года утром на улице Зыряновская Галина А., управляя автомобилем «Тойота Ист», наехала на препятствие — бетонные блоки, ограждающие участок проведения дорожных работ, не обустроенные соответствующими дорожными знаками, сигнальными огнями. Авария обошлась без пострадавших, однако автомобиль жительницы Новосибирска в результате дорожно-транспортного происшествия оказался серьёзно повреждён, — указано на сайте Новосибирского областного суда.
Ремонт машины независимый эксперт оценил более чем в 270 тысяч рублей, эти деньги хозяйка машины хотела взыскать с Департамента благоустройства мэрии и СГК. Центральный районный суд пришел к выводу, что платить должна компания «Сибэко».
— АО «Сибэко», которое не приняло необходимых мер по исполнению обязанностей, предусмотренных законом в части обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ. При этом отсутствие на дороге сигнального ограждения или предупреждающих знаков не позволило водителю своевременно обнаружить имеющееся препятствие для движения автомобиля и избежать наезда на него. Грубой неосторожности в действиях Галины А. не установлено, — указано в сообщении на сайте суда.
В сентябре 2023 года с «Сибэко» было взыскано 270 тысяч 118 рублей 20 копеек, а также расходы на уплату госпошлины. Энергетики попытались обжаловать акт районного суда в апелляции, но Новосибирский областной суд оставил его в силе.
В СГК прокомментировали решение Новосибирского областного суда:
— Действительно, при проведении работ на этом объекте наши сотрудники на момент ДТП не успели разместить всю необходимую дорожную инфраструктуру по периметру, это наша ответственность. При этом нужно учесть, что на месте было качественное уличное освещение. Водителю автомобиля оно не помогло, так как были нарушены правила дорожного движения — в частности, превышена скорость. Могли пострадать и наши сотрудники, — сообщили в компании. — В этой ситуации возлагать всю вину за ДТП только на бригаду неправильно. Вынуждены обжаловать решение суда.
В январе многие новосибирцы столкнулись с тем, что их автомобили были повреждены в результате коммунального ЧП. НГС поговорил с юристом и составил инструкцию, что делать, чтобы компенсировать ущерб.