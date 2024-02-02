Происшествие за происшествием: почему в России каждый день случаются ЧП с самолетами — узнали у экспертов

В этот же день у Airbus A320 авиакомпании S7 отказал правый двигатель при заходе на посадку в Домодедово. На высоте 1200 метров пилоты доложили о неисправности. Самолет выполнял рейс из Омска в Москву, посадка прошла благополучно.



27 января еще один самолет S7 Airlines не смог вылететь из аэропорта Домодедово в Анталью. Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что пилоты прервали взлет из-за помпажа первого двигателя. Boeing 737-800 самостоятельно зарулил на стоянку.



Похожий случай произошел в этот же день с другим самолетом S7 Airlines. Boeing 737-800 отправлялся из Улан-Удэ в Москву, вырулил на взлетно-посадочную полосу и приступил к разбегу, однако пилоты прервали взлет. Командир воздушного судна доложил о помпаже левого и правого двигателей. При этом 8 декабря с самолетом с таким же регистрационным номером 8 произошел аналогичный случай.

