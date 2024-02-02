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Эксперт

Происшествие за происшествием: почему в России каждый день случаются ЧП с самолетами — узнали у экспертов

Всё так плохо в российской авиации?

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В январе 2024-го практически каждый день СМИ пишут об авиапроисшествиях — то самолет выкатился за пределы полосы, то не смог взлететь из-за поломки, то экстренно приземлился в Самаре, то помпаж двигателя случился. Были и совсем пугающие случаи — у Boeing 737 Max произошла разгерметизация, к счастью никто из пассажиров не пострадал, а в Афганистане упал Falcon 10, перевозивший россиян из Таиланда, два человека погибли.

Почему так происходит и не часто ли стали попадать в неприятности самолеты в России? Об этом наши коллеги из MSK1.RU спросили у главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова. Вместе с ним мы разобрали причины ЧП с самолетами, произошедших в последние две недели.

Хроника ЧП

29 января совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска самолет Superjet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Харбина. Причиной такого решения командира экипажа стало задымление в переднем багажнике. Никто не пострадал — после посадки все 30 пассажиров и 9 членов экипажа эвакуировались по надувным трапам на взлетно-посадочную полосу.

В этот же день у Airbus A320 авиакомпании S7 отказал правый двигатель при заходе на посадку в Домодедово. На высоте 1200 метров пилоты доложили о неисправности. Самолет выполнял рейс из Омска в Москву, посадка прошла благополучно.

27 января еще один самолет S7 Airlines не смог вылететь из аэропорта Домодедово в Анталью. Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что пилоты прервали взлет из-за помпажа первого двигателя. Boeing 737-800 самостоятельно зарулил на стоянку.

Похожий случай произошел в этот же день с другим самолетом S7 Airlines. Boeing 737-800 отправлялся из Улан-Удэ в Москву, вырулил на взлетно-посадочную полосу и приступил к разбегу, однако пилоты прервали взлет. Командир воздушного судна доложил о помпаже левого и правого двигателей. При этом 8 декабря с самолетом с таким же регистрационным номером 8 произошел аналогичный случай.

17 января самолет Ту-204 в ливрее «Почты России» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирного. Предварительной причиной происшествия назвали позднее касание полосы, притом что коэффициент сцепления соответствовал минимальному.

12 января Як-42 выкатился за пределы полосы в аэропорту Архангельска. Борт авиакомпании «Арктика» следовал с архипелага Новая Земля. Никто из 5 членов экипажа и 54 пассажиров не пострадал, они были эвакуированы в здание аэровокзала, а сам аэропорт на несколько часов был закрыт для приема и выпуска самолетов.

А 15 января у пассажирского Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» при вылете из Якутска развалилась шина одного колеса. Пневматик левого колеса правой стойки шасси разрушился при разбеге по полосе с нарушением герметичности. Самолет благополучно совершил посадку в Москве.

Также Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал о трех ЧП с самолетами авиакомпании «Победа» в ночь с 12 на 13 января.

Увеличилось ли число происшествий

Авиаэксперт Роман Гусаров считает, что число авиаинцидентов не увеличилось, а, наоборот, снизилось, несмотря на поступающие тревожные сообщения.

— Мы подобную ситуацию имели в декабре 2023-го, когда тоже резко стали писать об отказах, происшествиях. Тогда появились публикации в зарубежных СМИ, что в России чуть ли не в разы увеличилось количество происшествий. А когда получили статистику за год, то оказалось, что число ЧП на авиационном транспорте даже уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. Когда мы говорим о количестве отказов, всегда следует делить их число на количество полетов — например, за тысячу летных часов произошло столько-то событий. И тогда мы получим объективную картину, — объясняет эксперт. — В 2023 году мы перевезли на 10 миллионов пассажиров больше, чем в 2022-м. То есть на 10% увеличилось количество полетов и времени, проведенного самолетами в воздухе. Соответственно, и возможное количество отказов должно было бы увеличиться. А по факту оказалось, что уменьшилось.

Роман Гусаров объясняет, что в холодное время года число отказов техники может увеличиваться, а нынешняя зима подкинула немало испытаний что дорожным службам, что коммунальщикам, что авиации.

— Сейчас есть немалое количество Telegram-каналов, которые пристально следят за авиапроисшествиями. Они тут же начинают всё выписывать, пользуясь тем, что находятся вне рамок законной ответственности, зачастую пытаются поймать хайп. Так создается впечатление, что резко увеличилось количество отказов, — сетует эксперт. — В таких погодных условиях, например, в Европе самолеты вообще не взлетают. Но это не значит, что у них там всё безопаснее и надежнее. А нам деваться-то некуда, мы северная страна, мы как-то должны жить, поэтому мы летаем круглый год при любой погоде. Когда у нас отправляют самолеты на запасные аэродромы из-за сильного ветра, снегопада, тумана улетать, это тут же разносится по всем средствам информации и подается «Ах, как у нас всё плохо». Да нет, у нас как раз неплохо — это наш климат. А гражданской авиации приходится в этих условиях существовать. Поэтому зимой, конечно же, большая вероятность различных нештатных ситуаций.

А был ли помпаж?

За короткий период произошло несколько резонансных событий, связанных с помпажем двигателя. Эта ситуация угрожает безопасности и самолета, и людей на его борту. Однако Роман Гусаров ставит под сомнение информацию околоавиационных Telegram-каналов, был ли это действительно помпаж двигателя.

Помпаж — срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, сопровождающийся микровзрывами в газовоздушном тракте двигателя из-за противотока газов, дымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель.

— Что-то работает не совсем штатно, раз вызвало помпаж — если это действительно был помпаж. Когда пишут Telegram-каналы, что в двигателе что-то щелкнуло, треснуло, это не значит, что это именно помпаж. Потому что настоящий помпаж связан с разрушением двигателя. И этот двигатель уже непригоден для эксплуатации. А если на нем потом самолет летит, то вряд ли это был именно помпаж. Авиакомпания, кстати, написала, что это нестабильная работа двигателя. В данной ситуации я скорее поверю авиакомпании, которая объяснила, что обороты двигателя были нестабильные — то возрастали, то падали.

Люди, не разбирающиеся в авиации, могут принять за помпаж любую проблему с двигателем

Люди, не разбирающиеся в авиации, могут принять за помпаж любую проблему с двигателем

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Эксперт уточняет, что на одном двигателе любой гражданский самолет может спокойно долететь до аэродрома и совершить посадку. А пилоты проходят регулярную подготовку на симуляторе при полной потере одного двигателя.

Выкатывания и проблемы с шасси

В авиации во всём мире каждый день происходят какие-либо происшествия. Многие из них незаметны пассажирам и не угрожают безопасности. Люди начинают волноваться лишь в тех случаях, когда стали свидетелями чего-либо пугающего или непонятного для неспециалистов. Роман Гусаров объясняет, что зимой риск выката за полосу увеличивается.

— Когда самолет выкатывается, ему не хватает длины взлетной полосы, чтобы затормозить, из-за того, что она может обледенеть. Или ветра бывают сильные. Именно поэтому количество авиационных событий в декабре явно не стоит сравнивать с количеством авиационных событий в октябре, — считает эксперт.

Гусаров также называет рядовым событием разрушение шины при посадке. Он говорит, что если даже у автомобилей взрываются покрышки, то что говорить про многотонный самолет, который за короткое время должен снизить высоту и скорость со 270 км/ч до нуля.

— Шасси очень большую нагрузку испытывают — во время посадки самолет практически бьется с большой силой о полосу на высокой скорости. Такое бывает и у нас, и на Западе. Притом что ведется постоянный контроль за тормозной системой. Нередки случаи, когда эти колеса клинит, сама резина там разрушается, загорается. Однако обратите внимание, что вся резина разорвана, а самолет штатно приземлился. Конструкция самой шасси такова, что даже разрушение пневматика, если говорить профессиональным языком, то есть шин, не приводит к тому, что самолет не может приземлиться, он всё равно стабильно идет по полосе. Там, кстати, есть и система пожаротушения, и шины специальным газом накачиваются, не кислородом, именно для того, чтобы они там не загорались и не взрывались.

Все службы тщательно готовят самолет к каждому рейсу

Все службы тщательно готовят самолет к каждому рейсу

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Наземные службы, по словам Романа Гусарова, в обязательном порядке делают всё, чтобы подобные неисправности практически свести к нулю.

— Технические службы всё проверяют, даже если прилетел самолет, условно говоря, из Москвы в Сочи и должен лететь назад.

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