«Делают не то, что нужно. И то вряд ли получится». Как власти решили пересадить россиян на отечественные самолеты

— Это не те самолеты, которые сегодня нужны России, — сообщил глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. — Как мы видим, три города-миллионника — Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар уже два года живут без гражданской авиации и никакого экономического застоя там не случилось. В общем, куда летает SSJ, туда и поездом можно доехать. Во-первых, нам нужны дальнемагистральные самолеты, чтобы летать в Хабаровск, Владивосток и другие отдаленные города. А Ил-96 планируют выпустить всего 12 штук. Во-вторых, нужны самолеты для северных регионов и бездорожья. Там до сих пор летают Ан-24 и Ан-26 . В-третьих, нужны маленькие самолеты. И чем заменять Ан-2 и Л-410 , которые по чешской лицензии выпускали, тоже неизвестно.