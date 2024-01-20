«Делают не то, что нужно. И то вряд ли получится». Как власти решили пересадить россиян на отечественные самолеты

Российские власти взялись за самолетостроение. Они готовы выделить производителям более 280 миллиардов рублей на возвратной основе, чтобы те выпустили до 2030 года более 600 отечественных лайнеров. В распоряжении правительства сказано, что это будут 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21, 115 машин Ту-214, 70 бортов Ил-114 и 12 самолетов Ил-96.
— В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны, — заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Казалось бы, документ подписан, осталось только освоить деньги Фонда национального благосостояния и выпустить то, что хотят чиновники. Но всё не так просто.
— Это не те самолеты, которые сегодня нужны России, — сообщил глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. — Как мы видим, три города-миллионника — Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар уже два года живут без гражданской авиации и никакого экономического застоя там не случилось. В общем, куда летает SSJ, туда и поездом можно доехать. Во-первых, нам нужны дальнемагистральные самолеты, чтобы летать в Хабаровск, Владивосток и другие отдаленные города. А
Кирилл Янков не уверен, что в нынешних условиях реально собрать 600 самолетов до 2030 года. Сомнения гложут и других экспертов.
— Нам обещает до 2030 года построить 115 самолетов
Авиаэксперт уточнил, что производство самолетов — это не автомобильный конвейер, поэтому его невозможно разогнать мгновенно до больших мощностей. Он уверен, что просто рабочих рук не хватит, чтобы в десять раз увеличить производство самолетов.
— В последние несколько десятилетий в России гражданская авиация была полностью импортной отраслью, — объяснил транспортный аналитик Владислав Булгаков. — Все отечественные самолеты, кроме SSJ-100, не были в крупносерийном производстве.
Эксперт уточнил, что рассчитывать на массовое пополнение парков авиаперевозчиков SSJ сейчас также не стоит, так как завод в Комсомольске-на-Амуре в первую очередь заточен на выпуск военных самолетов. И во время спецоперации приоритеты там будут не в пользу гражданских лайнеров.
— Пока еще запас прочности иностранных лайнеров достаточно высокий, — добавил Булгаков. — Более того, рынок б/у самолетов вполне себе доступен для России. И есть все возможности либо решать вопросы, ну, путем, либо в конце концов можно решать вопросы путем каннибализации деталей, что сделала, например, компания «Победа», решив сократить парк на треть.
Напомним, в конце 2023 года опытный образец самолета