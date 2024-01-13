Неудачно перестроился: пассажиры пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком в Новосибирске

Два пассажира маршрутки №25 оказались в больнице после неудачного маневра водителя на Красном проспекте Новосибирска. По данным ГИБДД, маршрутка перестраивалась с полосы на полосу и врезалась в стоящий грузовик Volvo.
— В результате ДТП пострадали 2 пассажира Газель: мужчина 1965 года рождения и женщина 1976 года рождения. Они доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
В момент столкновения в грузовике находится водитель, он не пострадал.
11 января стало известно о смерти пятилетнего мальчика, родители которого погибли с ДТП под Новосибирском. Мальчик тоже находился в автомобиле в момент столкновения, медикам не удалось его спасти.