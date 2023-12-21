Стоимость проезда до Академгородка поднимут до 70 рублей — в каких еще маршрутках повысят тариф

Еще на пяти маршрутных такси до конца декабря повысится стоимость проезда. Об этом сообщили в «Центре управления городским автоэлектротранспортом».
Так, с 25 декабря новые тарифы начнут действовать на следующих маршрутах:
— № 7 «Ул. Белоусова — Микрорайон "Щ"» — 40 рублей,
— № 15 «Цветной проезд — М. "Площадь Маркса"» — 80 рублей,
— № 35 «Цветной проезд — М. "Речной вокзал"» — 70 рублей,
— № 86 «Общественный торговый центр — ул. Экваторная» — 35 рублей.
Также с 29 декабря в маршрутном такси
Ранее стало известно, что проезд в десяти маршрутках Новосибирска подорожает в декабре.