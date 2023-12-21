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Стоимость проезда до Академгородка поднимут до 70 рублей — в каких еще маршрутках повысят тариф

Новые цены начнут действовать с 25 и 29 декабря

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Изменения коснутся пяти маршруток

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Еще на пяти маршрутных такси до конца декабря повысится стоимость проезда. Об этом сообщили в «Центре управления городским автоэлектротранспортом».

Так, с 25 декабря новые тарифы начнут действовать на следующих маршрутах:

— № 7 «Ул. Белоусова — Микрорайон "Щ"» — 40 рублей,

— № 15 «Цветной проезд — М. "Площадь Маркса"» — 80 рублей,

— № 35 «Цветной проезд — М. "Речной вокзал"» — 70 рублей,

— № 86 «Общественный торговый центр — ул. Экваторная» — 35 рублей.

Также с 29 декабря в маршрутном такси № 25 «ПКиО "Заельцовский" — Микрорайон "Стрижи"» стоимость проезда составит 40 рублей.

Ранее стало известно, что проезд в десяти маршрутках Новосибирска подорожает в декабре.

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