Автоинспекторы ловили водителей на площади Ленина — фото с места

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, там сообщили, что информацию о рейде предоставят позже.

Несколько лет назад сотрудники ДПС провели рейд «Такси», они останавливали брендированные автомобили и проверяли лицензию у таксистов.