Автоинспекторы ловили водителей на площади Ленина — фото с места

28 ноября сотрудники ГИБДД провели рейд в центре Новосибирска, они проверяли у водителей наличие страховых полисов. Возможно, в будущем страховку будут проверять через камеры ПДД. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как говорится в посте, в ходе проверки инспекторы остановили несколько десятков водителей, у 10% из них либо не было страхового полиса, либо документ был просрочен. Редактор «АСТ-54» передает, что больше половины опрошенных автомобилистов используют электронный полис ОСАГО.
Руководитель представительства союза автостраховщиков СФО Сергей Морозов отметил, что в будущем могут ввести штрафы за отсутствие страхового полиса через камеры ПДД. Штраф будет приходить один раз в сутки.
— В 2024 году возможно приступить к практической реализации, проверять полис через камеры, хотя бы при фиксации других нарушений, — сообщил «АСТ-54» Сергей Морозов.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, там сообщили, что информацию о рейде предоставят позже.
Несколько лет назад сотрудники ДПС провели рейд «Такси», они останавливали брендированные автомобили и проверяли лицензию у таксистов.