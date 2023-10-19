Пассажирам Nordwind не предложили гостинцу в Новосибирске — как наказали авиакомпанию

Пассажирам Nordwind Airlines не предложили гостиницу во время 9-часового ожидания в новосибирском аэропорту Толмачево. Авиакомпанию решили оштрафовать.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне 2023 года самолет Nordwind Airlines летел из Сочи в Кемерово, но приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Посадку совершили из-за дефектов взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерово.
Самолет вылетел из Новосибирска спустя 9 часов, в прокуратуре отметили, что сотрудники не предложили пассажирам бесплатные услуги: гостиницу, комнату матери и ребенка. А также не информировали людей о времени и причинах задержки вылета.
— Авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.
Постановление в законную силу не вступило.
Недавно самолет с хоккеистами новосибирского клуба «Сибирь» не смог приземлиться в аэропорту Нижнего Новгорода. Инцидент произошел из-за снегопада.