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Пассажирам Nordwind не предложили гостинцу в Новосибирске — как наказали авиакомпанию

Самолет вылетел из Толмачево после 9-часового ожидания

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Самолет летел из Сочи в Кемерово, но приземлился в Новосибирске из-за проблем с взлетно-посадочной полосой в аэропорту Кемерово

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Пассажирам Nordwind Airlines не предложили гостиницу во время 9-часового ожидания в новосибирском аэропорту Толмачево. Авиакомпанию решили оштрафовать.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне 2023 года самолет Nordwind Airlines летел из Сочи в Кемерово, но приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Посадку совершили из-за дефектов взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерово.

Самолет вылетел из Новосибирска спустя 9 часов, в прокуратуре отметили, что сотрудники не предложили пассажирам бесплатные услуги: гостиницу, комнату матери и ребенка. А также не информировали людей о времени и причинах задержки вылета.

— Авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

Постановление в законную силу не вступило.

Недавно самолет с хоккеистами новосибирского клуба «Сибирь» не смог приземлиться в аэропорту Нижнего Новгорода. Инцидент произошел из-за снегопада.

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