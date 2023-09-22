Интервал в несколько минут: два ДТП подряд произошли на плохо освещенной улице левобережья

Вечером 22 сентября на улице Ватутина в Новосибирске произошло два ДТП подряд. Об этом НГС рассказала местная жительница.
— Это ремонтируемый участок дороги, плюс ко всему на нём плохое освещение. Буквально только что, с интервалом в несколько минут произошло два ДТП: мы из окна слышали ужасный скрежет от столкновения машин, — рассказала Татьяна из дома №49 на Ватутина.
НГС направил запрос в городской отдел пропаганды ГИБДД. На момент публикации информации о ДТП не поступило.
Вечером 22 сентября два элитных седана не поделили Октябрьский мост — жесткое ДТП вызвало пробку. Одна из иномарок сломала ограждение, другая — встала поперек дороги.