Ждать ли капитального ремонта дорог на разъезде Иня? Отвечает мэрия

В Новосибирске не планируют проводить капитальный ремонт дорог на разъезде Иня до 2027 года. Сейчас на дороге есть небольшие неровности.
В редакцию НГС обратился читатель с вопросом о сроках ремонта развязки. НГС направил запрос в мэрию и спросил, планируется ли выполнять капитальный ремонт дорожной развязки на разъезде Иня.
— В планах ремонта автомобильных дорог на 2023–2027 годы развязка на разъезде Иня отсутствует. Текущий ремонт необходимо выполнять силами эксплуатирующей организации, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В департаменте транспорта уточнили, что на Бердском шоссе на участке от моста через Иню до остановки «Поселок РМЗ» покрытие ремонтировали в 2020 году. Работы выполнял «Новосибирскавтодор».
На кадрах, сделанных корреспондентом НГС, видно, что сейчас на дороге есть небольшие неровности и выбоины. При этом на большей части дороги полотно ровное.
В администрации Первомайского района рассказали, что текущим ремонтом развязки занимается «ДЭУ-5». В этом году на развязке устранили ямы рядом с железнодорожными путями.
Накануне НГС писал о том, что в Новосибирске собираются отремонтировать дорогу на проспекте Лаврентьева. Посмотрите на карте, какой участок приведут в порядок.