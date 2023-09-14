freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 95.98
eur 103.11
СрочноВ октябре может похолодать до -9 градусов
Все новости
Все новости

Ждать ли капитального ремонта дорог на разъезде Иня? Отвечает мэрия

Показываем на видео, как развязка выглядит сейчас

1 130

На асфальте есть небольшие неровности

Поделиться

В Новосибирске не планируют проводить капитальный ремонт дорог на разъезде Иня до 2027 года. Сейчас на дороге есть небольшие неровности.

В редакцию НГС обратился читатель с вопросом о сроках ремонта развязки. НГС направил запрос в мэрию и спросил, планируется ли выполнять капитальный ремонт дорожной развязки на разъезде Иня.

— В планах ремонта автомобильных дорог на 2023–2027 годы развязка на разъезде Иня отсутствует. Текущий ремонт необходимо выполнять силами эксплуатирующей организации, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В департаменте транспорта уточнили, что на Бердском шоссе на участке от моста через Иню до остановки «Поселок РМЗ» покрытие ремонтировали в 2020 году. Работы выполнял «Новосибирскавтодор».

На кадрах, сделанных корреспондентом НГС, видно, что сейчас на дороге есть небольшие неровности и выбоины. При этом на большей части дороги полотно ровное.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Скок / NGS.RU

В администрации Первомайского района рассказали, что текущим ремонтом развязки занимается «ДЭУ-5». В этом году на развязке устранили ямы рядом с железнодорожными путями.

Накануне НГС писал о том, что в Новосибирске собираются отремонтировать дорогу на проспекте Лаврентьева. Посмотрите на карте, какой участок приведут в порядок.

По теме

Ремонт дорогИняБердское шоссеПервомайский район
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter