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Прямо на ходу: на Авиастроителей у грузовика отвалилась кабина — видео

Инцидент произошёл на оживленной дороге

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О состоянии здоровья водителя грузовика на момент публикации неизвестно

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В Новосибирске у грузового автомобиля на ходу упала кабина. Видеозапись происшествия опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По его информации, инцидент произошёл 12 сентября.

— Сегодня днём у грузовика откинулась кабина во время движения по улице Авиастроителей. Информацию о том, пострадал ли водитель грузовика, автор видео не сообщил, — таким комментарием сопровождается видеозапись, выложенная «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В ГИБДД информации о происшествии не поступало

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

В ГИБДД Новосибирска не располагают информацию об этом происшествии.

— На данный момент информации по данному факту в Госавтоинспекцию не поступало, — сообщили НГС в областном главке полиции.

В начале сентября в Новосибирске произошла авария на Димитровском мосту. В результате три автомобиля получили повреждения. Последствия ДТП попали на видео.

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