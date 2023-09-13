Прямо на ходу: на Авиастроителей у грузовика отвалилась кабина — видео

В Новосибирске у грузового автомобиля на ходу упала кабина. Видеозапись происшествия опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По его информации, инцидент произошёл 12 сентября.



— Сегодня днём у грузовика откинулась кабина во время движения по улице Авиастроителей. Информацию о том, пострадал ли водитель грузовика, автор видео не сообщил, — таким комментарием сопровождается видеозапись, выложенная «АСТ-54».