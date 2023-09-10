«Вы откуда в воскресенье?»: новосибирцы встали в 6-километровую пробку

Вечером 10 сентября в Новосибирске собрались огромные пробки. Затор в 6 километров образовался на Бердском и Советском шоссе, движение затруднено на улицах Первомайского района, сообщают «Яндекс.Карты».
По информации сервиса, в красный цвет окрасилось Старое шоссе от перекрестка с улицей Одоевского до Бердского шоссе. На участке последнего пробка растянулась до остановки «Разъезд Иня».
На сайте 2ГИС сообщается, что заторы также образовались на улицах Первомайской, Заречной, Героев Революции и Аксенова. По данным сервиса, в Первомайском районе произошло не менее трех ДТП.
— Вы откуда все в воскресенье вечером? — спрашивает пользователь сервиса Виталий Ковалев.
Кроме Первомайского района заторы зафиксированы в Ленинском, Кировском и Заельцовском районах, пробки образовались на
В середине сентября в Новосибирске откроют участок Советского шоссе между улицами Мира и Петухова. После открытия проезжей части специалисты краткосрочно планируют перекрывать по одной полосе для ремонта тротуаров.