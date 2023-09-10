«Вы откуда в воскресенье?»: новосибирцы встали в 6-километровую пробку

По информации сервиса, в красный цвет окрасилось Старое шоссе от перекрестка с улицей Одоевского до Бердского шоссе. На участке последнего пробка растянулась до остановки «Разъезд Иня».



На сайте 2ГИС сообщается, что заторы также образовались на улицах Первомайской, Заречной, Героев Революции и Аксенова. По данным сервиса, в Первомайском районе произошло не менее трех ДТП.