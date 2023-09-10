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«Вы откуда в воскресенье?»: новосибирцы встали в 6-километровую пробку

Затор образовался на Бердском шоссе

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Затор образовался на Бердском шоссе

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Вечером 10 сентября в Новосибирске собрались огромные пробки. Затор в 6 километров образовался на Бердском и Советском шоссе, движение затруднено на улицах Первомайского района, сообщают «Яндекс.Карты».

В красный цвет окрасилась дорога от перекрестка с улицей Одоевского до остановки «Разъезд Иня»

В красный цвет окрасилась дорога от перекрестка с улицей Одоевского до остановки «Разъезд Иня»

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По информации сервиса, в красный цвет окрасилось Старое шоссе от перекрестка с улицей Одоевского до Бердского шоссе. На участке последнего пробка растянулась до остановки «Разъезд Иня».

На сайте 2ГИС сообщается, что заторы также образовались на улицах Первомайской, Заречной, Героев Революции и Аксенова. По данным сервиса, в Первомайском районе произошло не менее трех ДТП.

По данным 2ГИС, в Первомайском районе произошло не менее трех ДТП

По данным 2ГИС, в Первомайском районе произошло не менее трех ДТП

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— Вы откуда все в воскресенье вечером? — спрашивает пользователь сервиса Виталий Ковалев.

Кроме Первомайского района заторы зафиксированы в Ленинском, Кировском и Заельцовском районах, пробки образовались на 1-м Мочищенском шоссе, 2-й Станционной, Петухова и Большой. Движение затруднено по Колыванскому шоссе вблизи поселка Приобский.

В середине сентября в Новосибирске откроют участок Советского шоссе между улицами Мира и Петухова. После открытия проезжей части специалисты краткосрочно планируют перекрывать по одной полосе для ремонта тротуаров.

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ПробкаБердское шоссеПервомайский район
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