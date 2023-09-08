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Зерновоз перевернулся и заблокировал движение из Новосибирска в Омск — видео с места ДТП

Содержимое грузового отсека полуприцепа рассыпалось по дороге, вызвав затор

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ДТП произошло в Коченевском районе

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Грузовик с зерном снес ограждение и перевернулся на трассе под Новосибирском вечером 8 сентября. По данным автомобильного паблика «АСТ-54», дорожное происшествие вызвало затор на несколько часов в направлении в сторону Омска.

— Возле Коченёво перевернулся тонар Volvo, перевозивший зерно. Он снёс разделительное ограждение и заблокировал проезд в сторону Омска на несколько часов, — цитирует очевидца «АСТ-54».

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Зерновоз повредил ограждение

Видео: «АСТ-54»

НГС запросил информацию о происшествии в областное управление ГИБДД. При получении ответа материал будет дополнен.

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