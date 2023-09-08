Зерновоз перевернулся и заблокировал движение из Новосибирска в Омск — видео с места ДТП

Грузовик с зерном снес ограждение и перевернулся на трассе под Новосибирском вечером 8 сентября. По данным автомобильного паблика «АСТ-54», дорожное происшествие вызвало затор на несколько часов в направлении в сторону Омска.
— Возле Коченёво перевернулся тонар Volvo, перевозивший зерно. Он снёс разделительное ограждение и заблокировал проезд в сторону Омска на несколько часов, — цитирует очевидца «АСТ-54».
НГС запросил информацию о происшествии в областное управление ГИБДД. При получении ответа материал будет дополнен.
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