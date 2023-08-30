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Не пытался тормозить: видео из кабины машины, на встречу которой выехала фура

Водителю пришлось быстро ее объезжать

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Грузовик неожиданно выехал на встречную полосу

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В Новосибирской области водитель чуть не врезался в фуру, которая выехала на встречную полосу. Инцидент попал на видео.

Как сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», фуру заметили на трассе недалеко от поселка Кошево в Мошковском районе.

Судя по кадрам, участок, на котором сделали запись, находится в 51 километре от Новосибирска. На видео показано, что фура неожиданно выехала на встречную полосу, водитель не пытался притормозить или изменить направление. Встречной машине удалось объехать грузовик.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В группе «АСТ-54» предположили, что водитель фуры уснул за рулем.

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

В конце прошлой недели в Купинском районе автомобиль BYD F3 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105. В результате аварии погибли три человека.

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