Не пытался тормозить: видео из кабины машины, на встречу которой выехала фура

В Новосибирской области водитель чуть не врезался в фуру, которая выехала на встречную полосу. Инцидент попал на видео.

Как сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», фуру заметили на трассе недалеко от поселка Кошево в Мошковском районе.