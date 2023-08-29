Дорожные камеры установят на Родниках и МЖК — показываем на карте

В Новосибирске установят новые камеры фиксации нарушений ПДД. Их разместят на перекрестках улиц Лазурной и Волочаевской, а также Тюленина и Гребенщикова. За работы и оборудование готовы заплатить 28,8 миллиона рублей.
Информацию о поиске подрядчика, который поставит камеры, разместили на сайте госзакупок. Указано, что камера на перекрестке Лазурной — Волочаевской должна фиксировать нарушения правил со стороны Гусинобродского шоссе, улиц Высоцкого и Доватора, СНТ «Сибиряк». Камеры на пересечении Гребенщикова и Тюленина будут фиксировать нарушения со стороны Красного проспекта, улиц Краузе и Мясниковой.
Согласно документации, камеры должны фиксировать превышение установленной скорости, проезд на красный сигнал светофора, остановку за стоп-линией и несоблюдение требований разметки и знаков.
Заявки на участие в торгах принимают до 5 сентября. Подрядчик должен установить камеры до 28 февраля 2024 года.
НГС писал о том, что в этом году в Новосибирске планируют установить 50 комплексов дорожных камер. Мы выяснили, эффективны ли такие камеры и почему многие водители пренебрегают правилами безопасности, несмотря на наказание.