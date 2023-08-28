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СрочноТаксист насильно возил пассажиров по «Родникам»
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После конфликта с пассажирами таксист возил новосибирца и его девушку по «Родникам» — им нужно было в другое место

Недовольный пассажир снимал происходящее на видео

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Таксист отказался везти новосибирцев до соседнего дома в ливень

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Таксист отказался везти сибиряка и его девушку до соседнего дома в сильный дождь, а после конфликта начал возить их по микрорайону Родники. О проблеме они рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

В посте пассажир, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что он и его девушка попросили водителя проехать до соседнего дома, так как мужчина забыл там ключи:

— Он не смог, потому что не видел дороги. В итоге я должен идти вдоль дома, чтобы сесть в такси, по очень сильному ливню. Отказался везти, мы сказали, что вызовем такси и выйдем из машины, когда приедет другой водитель. После этого мы очень весело прокатились по Родникам.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Новосибирца возмутило, что таксист отменил заказ

Видео: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»

Водитель, по словам автора ролика, повез пассажиров в неизвестном направлении по Родникам. Они отменили заказ, то же самое сделал таксист. Машина остановилась, и новосибирцы ждали, пока на их заказ не приедет другой автомобиль, и отказывались выходить из салона. Они покинули машину, когда подъехала машина на новый заказ.

В видео прозвучало, что это «Яндекс.Такси». Наш журналист обратился в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать ситуацию. Там нам ответили следующее:

— Мы подробно разобрали ситуацию и уже принесли свои извинения девушке, которая ехала в такси. Водителю сообщили, что подобное поведение недопустимо, и напомнили про стандарты сервиса. Если ситуация повторится, то ему может быть ограничен доступ к заказам.

В середине августа НГС писал о сибирячке, которая заявила, что таксист пытался выкинуть ее из машины в лесу — всё началось с просьбы закрыть окно.

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