После конфликта с пассажирами таксист возил новосибирца и его девушку по «Родникам» — им нужно было в другое место

В посте пассажир, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что он и его девушка попросили водителя проехать до соседнего дома, так как мужчина забыл там ключи:



— Он не смог, потому что не видел дороги. В итоге я должен идти вдоль дома, чтобы сесть в такси, по очень сильному ливню. Отказался везти, мы сказали, что вызовем такси и выйдем из машины, когда приедет другой водитель. После этого мы очень весело прокатились по Родникам.