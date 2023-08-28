После конфликта с пассажирами таксист возил новосибирца и его девушку по «Родникам» — им нужно было в другое место

Таксист отказался везти сибиряка и его девушку до соседнего дома в сильный дождь, а после конфликта начал возить их по микрорайону Родники. О проблеме они рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
В посте пассажир, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что он и его девушка попросили водителя проехать до соседнего дома, так как мужчина забыл там ключи:
— Он не смог, потому что не видел дороги. В итоге я должен идти вдоль дома, чтобы сесть в такси, по очень сильному ливню. Отказался везти, мы сказали, что вызовем такси и выйдем из машины, когда приедет другой водитель. После этого мы очень весело прокатились по Родникам.
Водитель, по словам автора ролика, повез пассажиров в неизвестном направлении по Родникам. Они отменили заказ, то же самое сделал таксист. Машина остановилась, и новосибирцы ждали, пока на их заказ не приедет другой автомобиль, и отказывались выходить из салона. Они покинули машину, когда подъехала машина на новый заказ.
В видео прозвучало, что это «Яндекс.Такси». Наш журналист обратился в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать ситуацию. Там нам ответили следующее:
— Мы подробно разобрали ситуацию и уже принесли свои извинения девушке, которая ехала в такси. Водителю сообщили, что подобное поведение недопустимо, и напомнили про стандарты сервиса. Если ситуация повторится, то ему может быть ограничен доступ к заказам.
В середине августа НГС писал о сибирячке, которая заявила, что таксист пытался выкинуть ее из машины в лесу — всё началось с просьбы закрыть окно.