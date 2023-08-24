Трамвайный маршрут закроют на выходных на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске на сутки закроют трамвайный маршрут №8 «Микрорайон Чистая слобода — улица Титова». Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение связано с ремонтом путей на улице Троллейной.
Трамвайный маршрут будет закрыт 26 августа с 22 часов до окончания движения 27 августа. Кроме трамвая № 8, в городе изменят схему маршрутов № 10 и 15:
Трамвайный маршрут №10 будет следовать от остановки «Бугринская роща» по улицам Оловозаводской, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской и Связистов к остановочному пункту «Юго-Западный жилмассив». Маршрут действует в прямом и обратном направлениях.
Трамвайный маршрут №15 по направится от «Бугринской рощи» по улицам Оловозаводской, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкой, Троллейной, Демьяновской, Широкой, Связистов к конечному пункту «Юго-Западный жилмассив». Схема действует в прямом и обратном направлениях.
— Экипажам поручено информировать пассажиров о временных изменениях в работе маршрутов. МКУ «ЦУГАЭТ» организует учет рейсов, диспетчерское руководство и контроль работы маршрутов, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В середине августа в Новосибирске на несколько дней сократили график работы трамваев. Это связано с выполнением работ по демонтажу реверсивного движения и укладке рельсов.